旧照文物定格巴西班让公园珍贵历史

小时候住在旧巴西班让公园附近，周美容（61岁，退休）儿时在园内拍摄的照片如今在新巴西班让公园连同其他海事历史文物一起展出，延续和传承历史。

巴西班让公园是首个由社区参与设计和建设的公园，第一阶段工程就有170个社区组织和利益相关者参与讨论。新开放的第二阶段也同样通过“公园之友”计划邀请民众参与，而国家公园局根据建议，将公众在巴西班让公园留下的个人经历和回忆融入设计。

周美容响应当局的邀请，分享了她与邻居三人儿时并肩坐在旧巴西班让公园旧大炮上的照片。时光流逝但情谊长存，周美容仍与邻居保持联系，而照片中的大炮，也回到公园作为文物展出。

巴西班让公园内展出的历史文物包括立在原址的旧大炮和船锚。（特约陈来福摄）

此外，公园也展现了该地区的沙质海岸线，以及自然与文化历史面貌。

为纪念巴西班让作为新加坡主要港口之一——在巴西班让集装箱码头的所在地，公园也摆放由新加坡港务集团捐赠的海事历史物品，包括三个改装成凉亭的集装箱、轮船车钟和船锚。

新加坡港务集团捐赠的轮船车钟，反映了巴西班让的海事历史。（特约陈来福摄）

港务集团捐赠350万元

新加坡港务集团通过“花园城市基金”（Garden City Fund），共为巴西班让公园捐赠350万元。

国家发展部长李智陞星期六（9月16日）在巴西班让公园新阶段的开幕典礼上说，即使当局发展南部濒水区，也会为下一代保留这一区的文化。西海岸集选区议员王心妍也出席了开幕活动。

阿根廷街头艺术工作者马丁容的创作反映了年轻一代对未来和环境的憧憬。（特约陈来福摄）

此外，公园局还与阿根廷驻新加坡大使馆合作，在巴西班让公园内展出阿根廷街头艺术工作者马丁容（Martin Ron）的创作，凸显我国港口在国际上的航线联系。