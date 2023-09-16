南部13公园拟完善衔接 打造巨大绿色空间

配合南部濒水区的发展，国家公园局计划改造南部13个公园，通过建造主题走道等方法加强公园之间的衔接，为民众提供更多贴近大自然的休闲和游乐好去处。

国家发展部长李智陞星期六（9月16日）在巴西班让公园新阶段延长工程完工仪式上说，未来南部濒水区（Greater Southern Waterfront）将发展成生活休闲区。

当局早前已宣布，此区内目前吉宝俱乐部所在地段将发展成住宅区，兴建约6000个组屋和3000个私宅单位，首批组屋会在三年内推出。在新发展计划下，这个地段连同周边地带将打造新的拉柏多自然公园步道网络（Labrador Nature Park Network），涵盖逾200公顷的绿色空间，包括拉柏多自然保护区和南部山脊次生林等主要栖息地。

日后，这里将新设四个公园，分别位于亚历山大溪流、柏莱雅溪、King’s Dock，以及吉宝俱乐部地段，面积达25公顷。包括这些公园在内，南部一带将有13个公园，从花柏山公园一直延伸到金文泰林公园。公园局计划把这13个公园加以改造，并以各有主题的走道连接起来，打造一个巨大的绿色和有趣的户外体验空间。

此计划也融合市区重建局的南部山脊和海岸保留情感廊道，打造约10公里濒水走道，衔接滨海湾堤坝和南部山脊。

此外，南部三个公园—园艺园林（HortPark）、拉柏多自然公园和西海岸公园，将打造成“亮点公园”（Destination Parks），为家庭、社区和自然爱好者提供别具一格的户外休闲活动空间。例如，公园局准备提升园艺园林，为社区提供园艺与相关活动；拉柏多自然公园与周围绿色空间的连接将深化，园内的英国殖民时期炮台也将修复；西海岸公园则侧重亲家庭活动。

当局将为这三个公园的设计广征意见，公众接下来几个月可报名参加相关对话会。

至于巴西班让公园，第一阶段介于巴西班让地铁站和惹兰柏拉巴（Jalan Pelepah）住宅区之间的450米长的部分，已在2021年开放。新增部分长2.2公里，使公园从巴西班让熟食中心延伸至西海岸公园。公园的最后一阶段工程在两个已开放区之间，预计最快可在2028年建成。

公众现在可通过巴西班让公园，从拉柏多自然公园直达裕廊湖花园的裕廊中央公园，全长17公里。