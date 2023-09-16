英兰妮：李光耀推动国家发展的同时也守护文化传统

新加坡独立前的丹戎巴葛是一个脏乱和贫困的地区，如今繁华的景象，反映已故建国总理李光耀致力于改善人民生活的决心。但在发展的同时，他也坚信应守护传统。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮说，如今的丹戎巴葛虽然已改变，为满足现代需求而重新发展，但仍保留着它的传统。“李光耀要的并非不惜代价的发展，对他来说保留传统文化和过往的遗产也是重要的。”

也是丹戎巴葛集选区议员的英兰妮，星期六（9月16日）出席了丹戎巴葛布莱平地（Blair Plain）保留区建立100周年，以及李光耀百岁冥诞庆祝活动，她受访问时谈到李光耀在这一区留下的足迹。

她以丹戎巴葛坊（Tanjong Pagar Plaza）所在的位置举例说，那里以前是工人宿舍，居民都很穷，卫生条件不好，老鼠比猫还大只，但是李光耀决心改善人们的生活条件。

“丹戎巴葛坊是一个时代发展的象征，但也代表李光耀信守的承诺。他总想着要做得更好，想要改善人们的生活，这样的想法历久弥新，会继续激励着我们一代代的领导人。”

李光耀1955年赢得立法议会选举后成为丹戎巴葛区议员，直至2015年过世。他当年会选择在这一区参选，是因为它是新加坡的经济重地，但也存在许多社会问题。丹戎巴葛原是单选区，1991年改为集选区。

丹戎巴葛是现代与历史交织之处。区内的布莱平地保留区涵盖布莱路、史波蒂斯兀园路（Spottiswoode Park）和艾弗顿路（Everton Road）一带的排屋，于1991年列为受保留地区。

这个地区于19世纪末前开始较大规模发展，原有的独立洋房重新规划成排屋，形成早期的店屋。建筑融合中式、欧式和马来传统风格，20世纪初有不少富裕的华商迁入。许多如今住在这一区的居民，他们的屋契可追溯至1920年代。

周六的活动由丹戎巴葛—中峇鲁基层组织主办。布莱路两旁摆着长长的桌子，近500名居民、基层领袖和社区义工等一起享用娘惹美食和观看表演。

配合活动，设在史波蒂斯兀园路的Art Porters画廊展也出了李光耀生前收到的一些画作，包括他的画像。展览开放至本月26日。

李显龙总理傍晚5时许到场，他参观了画展，也沿街与居民打招呼和合照。

出席活动的还有丹戎巴葛集选区议员祖安清心、拉丁马士区议员杨益财，以及曾任丹戎巴葛集选区议员20年的顾蔡矶副教授。