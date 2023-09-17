发包模式经营公交巴士难两全其美

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蔡玮谦

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发布 / 2023年9月17日 5:00 AM
我国2014年宣布根据地理位置，把全岛的巴士路线分成14个配套，并于2016年9月起全面采用发包经营模式，由政府出资购买和更换巴士，从票箱收到的车资收入则全归公家，用于支付巴士公司一笔服务费，让它们提供穿行更频密的服务。（林明顺摄）
我国2014年宣布根据地理位置，把全岛的巴士路线分成14个配套，并于2016年9月起全面采用发包经营模式，由政府出资购买和更换巴士，从票箱收到的车资收入则全归公家，用于支付巴士公司一笔服务费，让它们提供穿行更频密的服务。（林明顺摄）

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　　七年前的今天，本地公共巴士路线全面改用新的政府发包经营模式，同时引进外国业者，打破长久以来由新捷运和SMRT“双头垄断”的局面。这七年来，巴士服务素质显著改善，但新模式却每年为陆路交通管理局带来赤字，而且亏损额逐年增加，政府每年得提供巨额补贴。

　　如何让巴士营运不再入不敷出？业者如何扩大巴士网络“版图”？这个模式又给巴士车长和乘客带来什么好处？

公共交通车资去年获准整体调高2.9%，车资收入一年增加约5030万元，其中有略超过一半归陆路交通管理局，部分用于支付服务费给巴士公司。然而，这依然不足以抵消公交服务的营运成本，政府今年因此得额外提供约2亿元的补贴。

我国2014年宣布根据地理位置，把全岛的巴士路线分成14个配套，并于2016年9月起全面采用发包经营模式，由政府出资购买和更换巴士，从票箱收到的车资收入则全归公家，用于支付巴士公司一笔服务费，让它们提供穿行更频密的服务。换言之，政府完全承担成本风险。

根据陆交局常年财务报告，若不依赖政府补贴，发包模式每年都在亏钱，而且亏损逐年扩大。2021／2022财年，政府补贴前的亏损达11亿9200万元，与2017／2018财年的8亿6400万相比，高出3亿2800万元。冠病疫情期间，亏损情况更严重。

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