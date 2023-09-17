【早镜头】坚信深隧道阴沟系统“一定能成”

早在1990年代，公用事业局的深隧道阴沟系统已在酝酿中。要深入地下挖掘全程约206公里长的隧道，这个任务放在那个年代似乎难以做到，但项目开拓者始终坚信：“这个项目一定能成。”
深隧道阴沟系统耗资约100亿元建造，建成后可以把新加坡全岛污水集中送往大士、樟宜和克兰芝水供回收厂处理并净化成新生水，系统运作寿命至少100年。
这项颠覆性工程由郑国民（78岁）于1995年构思，他当时在环境发展部担任环境工程主任。
郑国民日前接受《联合早报》专访时忆述，他当年管理的污水部门提交一个计划书，拟议建造一款粗大的污水管，从金泉水供回收厂一直延伸到东海岸。
计划书最终被郑国民否决，因为他认为我国的水利设施可以更有规划地建设。
“为何不重新设立水供回收厂，利用地心引力输送污水？这样一来，我们可以拆除很多水泵，腾出土地给其他用途，长期来看更有效益。”
郑国民说，当年国外已有深隧道工程，只是国情不同，计划不能全盘照搬。他于是找同事分析建设深隧道阴沟系统是否可行，从研究土地性质，到成本效益，一两个月的评估显示，工程能带来的利益远超过成本。
深隧道的概念获得时任环境发展部常任秘书陈义辅、财政部常任秘书严崇涛，以及环境发展部长张志贤等人的支持。团队也到外国考察，吸取经验，1999年展开挖掘工作。
曾让郑国民苦恼的是在实里达一带进行挖掘工作，因为那里积水多，阻碍了工作，团队必须利用冰冻科技，凝结土里的水分，才可以进行挖掘。
“投资冰冻技术加重了成本，可是这个工程对国家长远发展仍有益，我始终对项目抱有信心。”
郑国民说，在没有先进科技的年代，挑粪夫必须挨家挨户用桶取粪。“包括沿着新加坡河的店屋，挑粪夫拿着桶子从前门进去，出来时桶里装满粪便，与店屋售卖的食物形成反差，画面深刻烙印在记忆中。”
郑国民认为，现在没有缺水的情况，人们也没有经历过制水，未必能理解每一滴水的真正价值。“政府可以利用其他国家缺水的例子来宣导，另一个方式就是为水定价，这虽然伤荷包，但能反映水的真正价值。”
深隧道阴沟系统如今进入第二阶段，预计2026年竣工。尽管郑国民已退休，但他继续关注国家发展，希望我国在水利建设继续突破，在国际舞台发光。“深隧道阴沟系统能回收每一滴污水，我们从此不再担心缺水的问题。”