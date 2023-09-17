【早镜头】坚信深隧道阴沟系统“一定能成”

早在1990年代，公用事业局的深隧道阴沟系统已在酝酿中。要深入地下挖掘全程约206公里长的隧道，这个任务放在那个年代似乎难以做到，但项目开拓者始终坚信：“这个项目一定能成。”

女皇大道惹兰韩日默地深55米，深隧道阴沟系统工程如火如荼进行中。（关俊威摄）

深隧道阴沟系统耗资约100亿元建造，建成后可以把新加坡全岛污水集中送往大士、樟宜和克兰芝水供回收厂处理并净化成新生水，系统运作寿命至少100年。

地底深处不存在白天或黑夜的概念，员工在闷热的环境里，靠着沿着地上的照明灯，不分昼夜地建造我国颠覆性的水利设施。（关俊威摄）

这项颠覆性工程由郑国民（78岁）于1995年构思，他当时在环境发展部担任环境工程主任。

郑国民日前接受《联合早报》专访时忆述，他当年管理的污水部门提交一个计划书，拟议建造一款粗大的污水管，从金泉水供回收厂一直延伸到东海岸。

计划书最终被郑国民否决，因为他认为我国的水利设施可以更有规划地建设。

“为何不重新设立水供回收厂，利用地心引力输送污水？这样一来，我们可以拆除很多水泵，腾出土地给其他用途，长期来看更有效益。”

深隧道阴沟系统全长206公里，建成后把新加坡全岛污水集中送往大士、樟宜和克兰芝水供回收厂处理并净化成新生水。（关俊威摄）

郑国民说，当年国外已有深隧道工程，只是国情不同，计划不能全盘照搬。他于是找同事分析建设深隧道阴沟系统是否可行，从研究土地性质，到成本效益，一两个月的评估显示，工程能带来的利益远超过成本。

深隧道的概念获得时任环境发展部常任秘书陈义辅、财政部常任秘书严崇涛，以及环境发展部长张志贤等人的支持。团队也到外国考察，吸取经验，1999年展开挖掘工作。

在潮湿炎热的环境下，来自他乡的工人辛勤工作，用高密度聚乙烯混凝土为隧道加工，避免隧道在潮湿和多微生物的环境下腐蚀，延长寿命。工人轮班工作，分早上8时到晚上8时，以及晚上8时至早上8时，每一班有15人。（关俊威摄）

曾让郑国民苦恼的是在实里达一带进行挖掘工作，因为那里积水多，阻碍了工作，团队必须利用冰冻科技，凝结土里的水分，才可以进行挖掘。

“投资冰冻技术加重了成本，可是这个工程对国家长远发展仍有益，我始终对项目抱有信心。”

工程早前受冠病疫情耽搁，预计2026年才完工。截至今年8月，第二阶段已完成50公里的挖掘工作。（关俊威摄）

郑国民说，在没有先进科技的年代，挑粪夫必须挨家挨户用桶取粪。“包括沿着新加坡河的店屋，挑粪夫拿着桶子从前门进去，出来时桶里装满粪便，与店屋售卖的食物形成反差，画面深刻烙印在记忆中。”

大士供水回收厂占地54公顷，建设工作也正如火如荼进行。建成后，污水通过深隧道送至回收厂进行脱水过程，完成脱水的污泥会送至国家环境局管理的集成废物管理设施处理。（关俊威摄）

郑国民认为，现在没有缺水的情况，人们也没有经历过制水，未必能理解每一滴水的真正价值。“政府可以利用其他国家缺水的例子来宣导，另一个方式就是为水定价，这虽然伤荷包，但能反映水的真正价值。”

深隧道阴沟系统如今进入第二阶段，预计2026年竣工。尽管郑国民已退休，但他继续关注国家发展，希望我国在水利建设继续突破，在国际舞台发光。“深隧道阴沟系统能回收每一滴污水，我们从此不再担心缺水的问题。”