李光耀百岁冥诞 我国政要纷纷表达敬意

李显龙总理希望，在现代繁荣的新加坡成长的年轻一代能够理解早期新加坡的境况，以及先辈面对和克服巨大挑战时所展现的决心和毅力。

星期六（9月16日）是建国总理李光耀百岁冥诞，李显龙总理和多名政要在脸书贴文向他致敬。

也是李光耀长子的李总理这天上午近9时，在脸书贴文缅怀时强调，新加坡的故事不会止步于此。“希望我们永远保有足够的智慧、勇气和信念，引领新加坡迈向更美好的未来。”

李总理指出，与李光耀同时代的人们见证和体验了建国元勋在启动建国之路时，如何为这个刚独立的国家塑造核心价值观与理念，后代的新加坡人则秉持了唯才是用、宗教自由、种族和谐、公正与平等、自力更生、诚信与廉洁等基本信念，共同打造了充满活力、蓬勃发展的大都市。

他提到，民间发起了一系列纪念李光耀百岁冥诞的活动，反思他留下的精神遗产和价值观，包括《联合早报》为订户推出的《李光耀：新加坡赖以生存的硬道理》中文有声书。

Today would have been my father’s 100th birthday. Those of his generation saw and experienced how Mr Lee and our... Posted by Lee Hsien Loong on Friday, September 15, 2023

王瑞杰：李光耀深刻影响他的价值观和世界观

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰也在脸书贴文，分享他从建国总理身上学到的三个经验，希望激励国人在应对迅速变化的世界时勇往直前。王瑞杰从1997年至2000年间担任李光耀的首席私人秘书。

他说，李光耀深刻影响了他的价值观和世界观，首先是要明确自己的目标，然后下定决心、充满激情地去追求它；其次，必须始终保持战略性和长远视野；第三，要适应变革，敢于创新。

Today marks the 100th birth anniversary of Mr Lee Kuan Yew. Mr Lee is often remembered as a respected statesman and a... Posted by Heng Swee Keat on Friday, September 15, 2023

黄循财陈振声英兰妮向李光耀致敬

副总理兼财政部长黄循财同日在西北社理会就职典礼上致辞时，向李光耀致敬。他强调，李光耀一直告诫和提醒人们不要搞个人崇拜，他所秉持的原则、价值观和理想应该受到重视。“它们构成了当今新加坡的基本价值观，帮助我们建设这个国家，其中包括非常重要的多元种族主义、唯才是用制度和廉洁。”

黄循财说，包括李光耀在内的建国领导人都认识到，新加坡过去和现在都是非常脆弱的，但他们都执着于建设一个更美好的新加坡。“他们一直都在思考如何让新加坡变得更好，有哪些构想、解决方案，可以建设一个更好、更强大、更团结的国家。他们从不只考虑未来一两年，而是着眼长远。”

李光耀曾是丹戎巴葛集选区国会议员。区内在李光耀百岁冥诞这天上午举行植树活动，象征这个由建国总理启动的计划得到延续。

丹戎巴葛集选区议员、教育部长陈振声在脸书贴文指出，植树象征我们致力于为子孙后代播下成功的种子。“我们对李先生表达敬意的最佳方式，就是让新加坡继续发展和繁荣。”

同是丹戎巴葛集选区议员的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，参与了区内的李光耀百岁冥诞活动。她受访时说，丹戎巴葛这些年来的转变反映了李光耀对人民的承诺。他精益求精不断改善人民生活的基本想法历久弥新，激励着一代又一代的领导团队。