逾3500人出席义顺动物嘉年华

动物嘉年华吸引超过3500人参与，动物爱好者和他们心爱的小动物一起完成赛跑、做瑜伽，猫猫狗狗之间也相处得亲密无间。

时隔三年，超过3500名动物爱好者星期六（9月16日）齐聚在卡迪地铁站对面的多用途广场，参加义顺集选区主办的动物嘉年华。

除了猫和狗这两种常见的宠物之外，兔子、鹦鹉和仓鼠也是许多宠物主人心中最好的伙伴。

这次嘉年华共有70家宠物用品供应商，以及10个动物福利团体参与，旨在促进负责任的宠物饲养、共建包容且热爱宠物的社区。

在嘉年华现场，居民不仅能在专业教练的带领下与小猫小狗一起完成瑜伽动作，增进与宠物的亲密感，也能参加宠物小狗之间的竞速赛跑。

内政部长兼律政部长尚穆根出席嘉年华并与现场牵着狗、抱着猫的居民互动和合影。

尚穆根说：“义顺从2015年开始举办动物嘉年华以来，一直很受居民和宠物爱好者的欢迎。他们都很兴奋地带着宠物来参与和互动。我们还可以让年轻人了解善待动物的重要。”

林芳后（38岁，创业者）与丈夫带着心爱的牧羊犬参加了赛跑，他们在刺激的比赛中脸上带着笑容。她受访时说：“这只小狗我们养了九年，就像家人一样，参加比赛很兴奋，如果可以再跑快一点会更好。”

谈及给养狗新手的建议，林芳后说：“我觉得最重要的是有时间陪伴它们，和它们建立亲密的情感，因为这是一个长期的责任，须要好好考虑再行动。”

另外，嘉年华上设有各种提供宠物饲养贴士、指导，以及贩卖宠物用品的展位，供动物爱好者选购，并且相互交流养宠物的心得。

吴雪仪 （28岁，金融业者）趁周末空闲在宠物展位帮忙，她耐心地与宠物主人介绍小狗小猫专用的清洁喷雾和防晒霜。

来自马来西亚的她说：“我们家有一只养了15年的贵宾犬，虽然它不在新加坡，我还是很愿意与他人分享如何更好地照顾狗儿的信息。”

义顺集选区其他议员，包括内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、黄国光、陈浍敏以及吴顺喜也出席了这场活动。