西北社理会拨950万元 推出生活费补助计划

西北社区发展理事会将拨款950万元推出西北生活费补助计划，协助居民应付生活费的问题，预计26万户家庭将受惠。

西北社理会正在拟定计划的落实细节，资金最迟在明年第一季发放给西北各区灵活使用。可推出的项目包括为居民提供食物券、交通券或关怀礼包。

西北地区的范围横跨荷兰—武吉知马集选区、马西岭—油池集选区、义顺集选区、三巴旺集选区和武吉班让单选区，共19个区。

副总理兼财政部长黄循财星期六（9月16日）在西北社理会就职典礼上致辞时说，对很多家庭而言，生活费是重要问题，他们关注物价上涨，也担心每天的开支。

也是马西岭—油池集选区议员的黄循财说，政府推出了一系列计划，包括社区发展理事会邻里购物券和水电费回扣，也在探讨能如何进一步帮助居民，而社区也能做出贡献。

“很高兴宣布西北社理会筹集了资金，并会推出新的950万元补助计划。我相信其他社理会也有自己的计划。”

每区到时可获得约50万元资金

西北区市长任梓铭受访时说，西北社理会是在研究自己的储备金和筹款能力后，确定能在下来两个财政年拨出950万元设立生活费补助计划。每区到时可获得约50万元资金。

“我们有19个区，一些区有较多租赁组屋单位和低收入家庭，两三个区则有比较多的私人住宅，包括优质洋房。因此，不同选区碰到的问题也不一样。这也是我们为何没有推出一套统一系统或兑换券，而是让集选区灵活决定最适合居民的援助措施。”

他提到，西北社理会希望能在明年第一季将资金发放给各区使用。要是集选区更早提交企划案，社理会也准备好在今年底就将资金发放给他们。

至于居民何时能从中受惠，任梓铭说，这取决于集选区的企划案。集选区可在2023和2024财年之间动用这笔资金。“有些区可能要推出一次过的援助，有些可能要推出为期一年的计划……最终，我们希望能帮到的本地家庭越多越好。”

任梓铭：若有需要 已做好准备延长计划

他也提到，西北社理会将在2025年检讨生活费补助计划，若有需要，他们做好准备延长计划。

荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉说，会花些时间评估哪些地方需要更多援助。区内已有计划协助有需要者购买日常用品，他们或考虑利用新宣布的资金帮助有需要者购买眼镜，或扩大现有援助计划。

今年共有63人受委西北社区委员，包括24名新人。新生命社区服务执行总监管文强（50岁）首次受委社区委员。他认为，社区内仍有不少需要更多关注的问题，如协助低收入家庭的孩童达到课业所需的阅读能力，以及跨国婚姻的家庭。