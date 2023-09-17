宗乡总会敦促本地会馆严格把关慎选会员

鉴于近期备受社会各界关注的洗钱案，宗乡总会会长蔡其生在会员大会上敦促本地会馆在接受新会员或委任名誉会长时，务必严格把关，谨慎审查各项申请，认真维护宗乡团体的声誉。

新加坡宗乡会馆联合总会会长蔡其生提醒属下所有会员，在接受新会员或委任名誉会长时，务必按照会馆章程行事，加强监管，谨慎审查各项申请。他希望大家认真维护各宗乡团体的声誉，不要背离先贤创立会馆的初衷。

宗乡总会星期六（9月16日）举行第38届常年会员大会，蔡其生针对近期的洗钱案，以及有人通过捐款方式获得会馆“名誉会长”衔头的报道，向在场87个团体会员的130多名代表发表上述谈话。

宗乡总会会长蔡其生（左二）在会员大会上敦促本地会馆在接受新会员或委任名誉会长时，务必严格把关。在他身旁的是副会长锺声坚（左一），秘书长吴绍均（左三）和副秘书长潘家海（右）。（宗乡总会提供）

他过后受访时指出，鉴于近期备受社会各界关注的洗钱案，总会有必要提醒所有会员提高警惕，绝不能让不法之徒以捐款方式浑水摸鱼，影响会馆清誉。他说，宗乡组织的领导人一般是几年换一次，有些团体可能因此在把关方面做得不够。

蔡其生表示可以理解一些会馆是以“名誉会长”衔头来争取捐款，但强调严格把关和审查会员资格的重要性，会馆须确保捐款者是正当新加坡公民或永久居民。他指出，会馆向来强调传统文化价值观，从道德层面看，会馆不能接受不义之财。另外，用钱买社会地位也不是一种好现象，传统价值观强调必须靠耕耘来获取社会地位。

截止今年3月底，宗乡总会共有227个团体会员和15个准会员。为更好地服务会员，制定未来发展方向，宗乡总会将与新跃社科大学合作，在明年展开一项会员调查。蔡其生在宣布这一消息时说：“通过专业团队，我们可从不同观点分析收集到的数据，进一步了解各团体会员的会务进展。”

此外，宗乡总会自2011年推出奖学金计划以来，至今已有58名学子受惠，当中39人已顺利获得学士学位，其中有将近四分之一在毕业后加入宗乡总会不同委员会服务。总会期待他们未来能成为华社领袖。

蔡其生也在大会上，鼓励会员与总会合作或自行开展文化活动，以促进华社的多元性。他理解一些会员面对资金不足的局限，指出总会已设立“会馆文化活动资助金”，只要符合条件，总会将赞助部分活动经费，赞助额介于1000元至3000元不等。

他希望会员多办活动，这样做不仅有助加强凝聚力，还能提高组织的活跃度，让更多人认识宗乡会馆。根据会务报告，总会去年4月至今年3月，只拨款1000元资助了一项活动。蔡其生受询时表示，有不少会馆提出申请，但多数不符合办文化活动的条件。

疫情结束后，宗乡总会活动增加，收入和开销也相应增加。根据最新的财政报告，2023财政年总会的收入包括捐款、政府津贴、会员费、租金收入等，达309万8500余元，比2022财政年的199万8300余元多；2023财政年，总会的开销为329万8200余元，也比2022财政年的262万3600余元多。