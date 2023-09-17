同病相知当义工 排忧解难为病患

亲身经历肾病带来的痛苦，退休的肾病患者决定当义工，除了倡导肾健康的重要性，也积极分享一路的洗肾心得。

郭荣义（62岁，退休者）18岁那年，在服兵役前做身体检查时，被医生告知他的两个肾脏出现水泡，属于多囊症。与此同时，伴随着这个遗传性肾病的是高血压和高胆固醇。

他坦言，年轻时对自己肾功能不好不以为然，直到肾脏不堪负荷时，才去寻找办法。“我大概到了42岁，不能排泄，而且吃什么、喝什么都吐出来，所以到了那时候才洗肾。”

由于肾功能完全丧失，郭荣义八年前将两个肾脏切除，如今靠一周三次的血液透析替代肾功能。“洗肾的前一两年比较辛苦，尤其因为那个时期病情还没有得到控制，须要去医院很多次。”

分享如何管理情绪 饮食或出行须知

郭荣义已坚持洗肾20年，他也是全国肾脏基金会友伴。一路以来，他积极与其他肾友以及新加入的洗肾者分享经历与心得，包括如何更好地管理情绪，以及饮食或出行时须要注意的事项，当肾友遇到问题时也会请他帮忙。

他说，之所以加入全国肾脏基金会当义工，是为了回馈基金会所给予的帮助。加入成为友伴后，他也能够鼓励更多肾脏病患者站出来，为更多病患提供帮助。

郭荣义说：“我们遇到很多刚来洗肾的患者脾气很暴躁，包括不耐烦地对待义工和洗肾中心的职员，这是因为他们不能够接受洗肾，于是，我们必须开导他们。”

郭荣义刚开始成为友伴时，不太勇于表达。后来肾脏基金会的员工及其他友伴提供很多帮助，包括鼓励他尝试用英语与其他肾病患者进行沟通。这也有助于让他们敞开心扉，在寻求治疗的过程中，互相勉励和分享经验。

郭荣义鼓励人们多去做肾脏检查，不要等到可能潜在的病情出现时才去。“当我们发现须洗肾时，恐怕就只有接受洗肾这一个办法了。”