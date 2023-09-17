家长：理解孩童好动易受伤 但绝不可暴力对待

馨乐园教师粗暴对待学童事件连环爆出，影响家长对幼教的信任。受访家长说，能理解教师身兼多职并不容易，孩子活泼好动磕碰受伤常有，但无论如何，都不该粗暴虐童。他们也希望校方及早并多和家长沟通孩子的情况。

孩子福利安全应置首位 粗暴逼迫会适得其反

育有四岁半儿子的陈思颖（43岁，财务员）说，家长和校方都应该把孩子的福利和安全放在首位，并为此携手合作，虐待孩子的行为是绝对不能接受的。

陈思颖认为，涉事教师的出发点可能是为孩子着想，想要孩童多喝水消暑，抑或是让孩童端坐专心上课。然而，若做法不合理，甚至粗暴逼迫孩童，则会适得其反，不仅约束了孩童成长，还会让孩子越来越不敢发言，影响学习。

“老师的情绪管理和处事态度会潜移默化地影响孩子，因此更需要树立好榜样。”

别等事态严重才告知 应善用见面会对话交流

她说，最理想的家长和校方关系是，坦诚沟通并相互理解。“孩子年龄小，难免会出现碰撞受伤的情况。如果校方能在事发当下就跟家长解释，我们是可以理解的。不要等到事态严重才告知，这会让家长认为校方试图逃避责任或掩盖事实。”

育有两名学龄前孩童的乔伊丝（31岁，教职人员）也强调透明沟通的重要性。她说，家长和教师有例常见面会，因此须善用这个平台对话交流，把孩子的问题摊开来讨论，越早介入导正越好。

“比如说，我的孩子外向好动，无法专心上课，教师就该告知家长这一细节，双方配合找出解决方案，可让孩子画画、用小游戏转移注意力，引导他静下心。教师不该一味地说孩子表现不错，背地里却约束或粗暴对待孩子。”

陈思颖理解教师要管理多名年幼的孩子已不容易，还要兼顾许多行政上的工作。她建议，校方或许可让教师有更多时间，专注陪伴和教育孩子。

装电眼应说明查阅条例及记录保留多长时间

乔伊丝则说，两三岁的孩童无法清楚地表达自我，懵懂无知，家长把孩子交给老师，就是要他们好好地监督和照顾。“孩子乱跑撞到淤青，我也不会无理地去责问校方或老师，总归是孩子调皮，但虐待儿童就无法接受了。”

对于当局强制所有学前教育机构装置电眼，乔伊丝表示欢迎，但希望能明确说明相关条例，校方须保留多长时间的电眼记录，以及家长如何查阅电眼。