调查：九成雇员重视数码学习 但四成未培训

劳动力市场不断变更，技能提升也越来越受重视，每10名成人学习者中，就有九人认为数码技能是学习和发展的重要组成部分。

职总恒习（NTUC Learning Hub）就数码学习发布的2023年特别报告显示，尽管学习者认可数码学习的重要，他们也面对许多挑战，包括实践或实践经验有限（51%）、缺乏自律（47%）、在线疲劳（44%）、缺乏培训员指导（43 %），以及缺乏参与度（42%）。

近三分之二的学习者（64%）因此倾向结合在线和面对面的混合学习方法，认为这类学习方式对他们的技能发展最有利，其中Z世代（1997年至2009年出生）和专业人士、经理、执行员与技师（简称PMET）分别占68%和75%。

不过，也有部分学习者较喜欢面对面学习（14%）或在线学习（11%）。

这份特别报告向200名雇员和业者收集意见，旨在探讨数码学习在支持新加坡劳动力学习与发展过程中所发挥的作用，以及不同人口组别的学习偏好和需求。

根据调查，过去一年每10名学习者有超过四人（43%）尚未接受任何数码学习解决方案的培训，其中非PMET（54%）和婴儿潮一代（58%）参与培训的可能性最小。

28%的学习者被公司委派接受培训，另30%则自己报名上课。

通过移动设备学习的PMET，比较想掌握的技能包括关键核心技能（47%）、数据、人工智能和机器学习（45%），以及与行业相关的技术技能（42%）。非PMET较想掌握心理健康和福祉方面的技能（41%）、关键核心技能（35%），以及数据、人工智能和机器学习（33%）。

调查显示，学习者认为数码学习的五大益处包括灵活性（78%）、便利性（75%）、成本效益（56%）、不同学习形式的可用性（48%）和课程种类丰富（46%）。