离新数十载不忘根 时时刻刻心系家乡

朗诵表演艺术家张妙阳，在新加坡出生受教育，是道道地地的新加坡人。虽然旅居外地多年，但他在国外演讲时，还是声明自己来自新加坡。

“我的根是中华文化，但是我成长的那棵树是在新加坡。”

虽无新加坡口音 始终不忘米暹隆东家乡味

张妙阳说，他始终觉得新加坡是他成长的家乡，米暹、隆东、椰浆饭等马来食品，以及菜头粿、炒粿条等小贩中心常见的华人食品，依然是他喜欢吃的家乡美味。

不过他也说，因为语言工作的关系，他必须讲纯正标准的华语和英语，他并没有忘记乡音，还是听得懂新加坡口音的华语、英语和方言，倒是因为自己说话没有新加坡口音，反而常被新加坡人“笑问客从何处来”。



张妙阳在1980年代离开新加坡，他小时候觉得那时的新加坡是很沉闷的社会，媒体和文化事业不发达，他在新加坡电台工作一段短时间后，就决定到国外发展。

他先是到法国留学，走遍整个欧洲大陆，后来旅居香港，至今已40年。他是香港语言艺术协会会长，也是凤凰卫视专聘频道配音师、播音指导。近年来，他也在中国大陆多所大学播音系担任客座教授，在各地开个人朗诵会，巡回表演，推广演播艺术。

各取所需各有所长 新港两市互不取代可并存

张妙阳形容自己是“一个死心眼儿的新加坡人”。每当别人对新加坡有错误的成见、对新加坡有不公平的谣传时，他必定要和对方“说道理，讲清楚”。他谈到，因为身为新加坡人，在香港经常会有人问他：新加坡是不是香港的竞争对手？新加坡会取代香港吗？

“我说不会的，我觉得在亚洲地区，这两个城市可以并存，各取所需，各有所长。虽然香港近几年因为一些因素，有人说越来越多资金和人才流向新加坡，但我后来看到一些数字，香港的股票交易量还是很大，还是世界的金融中心。不过新加坡也有优势，经济上很有活力，而且新加坡政府有雄心壮志要把新加坡发展成一个区域的，至少是东南亚的一个中心。香港和新加坡应该是互补长短，继续保持竞争，不应该是要打败的对手。”

虽然心系家乡，但毕竟居住在香港的时间已超越他在新加坡成长的岁月。看着香港近几年经历社会运动后，许多人选择离开，张妙阳说，他还是会留下。

“香港有很多好的地方，是国际化的城市。在文化艺术方面呢，也还是不错。香港还有个好处，就是我去中国大陆很方便。因为这几十年以来，我在中国大陆开展的人脉非常广，有很多很多我的学生，我的朋友，我的同行，所以我选择留在香港，可以更方便见到他们。我离开新加坡都40多年了，我那些朋友不是老了，就是已经走了，所以我在新加坡会很孤单，反而在香港，我有很多朋友。”