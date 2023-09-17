网红让特需者拍摄配对视频 社工认为不妥当

有网红在TikTok发布系列交友类短视频，让参与者在节目上挑选理想对象。不过，社工发现参与者中似乎包括特需人士，认为这类视频的处理方式不尊重特需者，并不妥当。

针对社工的顾虑，去年因发布跳舞视频走红的网红“Uncle Raymond”林健鹏（61岁）接受《联合早报》访问时说，多数参与节目的人都是经常和他一起拍摄跳舞视频的粉丝。在同粉丝交谈时，他发现他们有些害羞、不敢说话，因此想通过拍摄交友节目，提高他们的表达能力和自信心。

林健鹏四个月前开始到各景点拍摄系列《非诚勿扰》，一集视频约三四分钟，林健鹏在节目开场时会介绍，节目宗旨是为参加者找对象。

每集有四五名参加者，他们会介绍自己的年龄、名字、理想型和居住地区。当参加者对来挑选心仪对象的男女嘉宾感兴趣时，就会举手示意，若嘉宾也同样有好感，就算配对成功。

社工：特需参与者似乎未获应有尊重 也未必理解节目概念

这一系列视频引起早期介入服务工作者和社工的关注，他们向《联合早报》反映，参与节目的特需者似乎没有得到应有的尊重，也未必能完全理解这类节目的概念。

李姓早期介入服务工作者（31岁）说，她从一些参与者回答问题时的反应和语言能力，推断他们可能是特需人士。她曾在一个视频中，看到参加者身穿特需学校的校服。林健鹏已在她的要求下撤下这个视频。

林健鹏：参加者语言表达能力更好了

对此，林健鹏回应说，参加者中有人可能是特需者。“我大学时修读特殊教育课程，明白特需者的情况、知道如何与他们沟通，也特别关照他们......刚开始拍摄节目时，一些参加者不敢说话，但现在他们敢对着镜头说话，语言表达能力也更好了。”

不过，在林姓社工（31岁）看来，部分参加者回答问题的能力没有明显提升。同时，林健鹏要求参加者透露居住地，也没有顾及到他们的个人安全。

林姓社工说：“林健鹏的做法似乎是牺牲特需者来取悦观众，没有给予他们应有的尊严。这些特需者有可能因为拍摄视频，遭受网络霸凌或网民嘲笑。我担心他们是否具备心智能力，来明白网民的行为可能对他们造成的影响。”

林健鹏强调，他不需要利用任何人维持知名度，所有人都是自愿参加录制。他也尽量要求参加者至少满18岁，并让他们知道节目纯属娱乐。

至于如何应对网上的负面评论，林健鹏说：“如果网民留言中伤我的粉丝，我会立刻屏蔽他的言论。我也一直告诉粉丝如何对待网络评论，包括屏蔽故意诅咒他们的恶意评论，也不要为此生气。”

学者：观众可能无意识加深对特需群体偏见

新加坡理工大学商业、传播及设计学院助理教授黄毅凯认为，让特需者拍摄这类短视频不太合适，还可能导致观众无意识地加深对这个群体的偏见。

“与一般人相比，特需者对事物的判断能力较低，不一定能衡量利弊或做出恰当的选择，也可能无法深入理解相亲的概念和社会意义。因此，让这个群体拍摄这类短视频要非常谨慎，并确保他们真正理解相亲的概念。”

黄毅凯建议林健鹏在节目开场前说明拍摄视频是为了鼓励特需者、增强他们的自信，并呼吁观众多鼓励他们。“这样一来，观众能对节目有正面的理解，也比较不会抱着看笑话的心态看待节目。”