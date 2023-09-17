新中客运量8月增至2600趟次 达疫前76%水平

中国放宽入境限制，刺激我国与中国之间的客运航班和通航连点复苏。今年8月，往返新中的定期客运航班起降量已恢复到冠病疫情前的76%，多达约2600趟次。

另一方面，与我国恢复通航的中国城市现已增至25个，提供航班服务的航空公司则有12家。疫情前，共有16家航空公司往返中国的37个城市。

樟宜机场集团星期日（9月17日）发布最新的新中客运数据，自中国今年1月逐步放宽入境限制，新中两国的航空旅游也掀起热潮，上个月的新中客运量多达51万人次，创下冠病暴发以来的最高纪录，是今年1月的七倍，并已恢复到2019年同月客运量的72%。

今年1月，新中客运量为7万人次，航班起降量仅330趟次。2019年8月疫情前，新中客运量超过71万人次，航班起降量约为3400趟次，而疫情期间，每月新中航班少过50趟次。

占樟宜机场总客运量一成 中国是第三大客运市场

新中目前的航空旅游往来，虽然只恢复到疫前水平的七成左右，但上个月，中国已一跃成为樟宜机场的第三大客运市场，占樟宜机场总客运量的10%，仅次于印度尼西亚和马来西亚。2019年，中国是我国第二大客运市场，占总客运量11%。

樟宜机场集团航空枢纽与货运发展部执行副总裁林振杰说，随着中国今年1月放宽入境措施，过去两个月又逢中国暑假旅游旺季，大大刺激新中航空客运量的增长，在短短八个月取得七倍的强劲增幅，表现令人鼓舞。这不仅彰显了中国航空旅游市场的韧性，也说明新中两国的旅游景点对彼此旅客的吸引力。

林振杰指出，刚在8月举办的新加坡全国旅行社协会（NATAS）旅游展上，中国旅游配套的销量强力回弹。此外，旅游业者也观察到，更多人选择以自由行的方式到中国旅游，提高了本地网上旅行社的市场占有率。

“在旅游业者的共同努力下，我们乐观地认为，中国的旅游市场需求将继续稳步增长。”

樟宜机场集团拟办促销 介绍中国景点和旅游

集团也计划在几个月后举办促销活动，向本地介绍特选中国城市的独特景点和旅游体验。

目前，最多乘客往返的首五个中国城市分别是上海、广州、北京、杭州和南京。其中，按今年8月的乘客量计，上海已成樟宜机场第12大客运城市。

截至今年9月初，尚未恢复到疫情前通航的城市还有12个，分别为乌鲁木齐、哈尔滨、长春、呼和浩特、银川、兰州、贵阳、大连、徐州、无锡、泉州和汕头。而北部湾航空、河北航空、春秋航空和乌鲁木齐航空这四家航空公司也未如疫情前提供往返新中的航班服务。



值得关注的是，今年7月中国东方航空公司开通了我国与北京大兴机场的航班，成为本地第一家往来北京大兴机场的航空公司。



中国自1月8日取消入境旅客的检疫规定，已逐步放宽入境旅游限制。2月6日，新加坡成为中国首批允许出境旅游团抵达的国家之一；3月15日，中国允许乘坐游轮的游客免签前往海南省和上海，同时允许亚细安成员国的旅游团免签游桂林；7月26日，恢复新加坡人因商务、旅游、探亲访友入境或过境中国的免签入境。