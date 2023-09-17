团费虽涨两三成 中国旅游热持续升温

本地到中国的旅游热潮，并没有因现在的旅行团费比冠病疫情前涨了两三成而减退。相反的，这股热潮从上个月中开始，一直延烧到明年第一季，多家旅行社受访时说，这几个月每月出发到中国的旅行团最少有40团。

这些旅行社也观察到，本地旅客的旅游心态不同以往，对旅游品质要求比疫前高，例如愿意付入门费细看景点、不愿参加进店购物的廉价团、要求更好的住宿餐饮、行程也偏爱较长等。

大通旅游市场经理卓琼华接受《联合早报》访问时说，入秋季节向来是本地人到中国旅游的旺季，今年更有不少带着“报复性”的心态出国旅游，一些人甚至同时预订几个团，因此需求量显著回弹可说是预料中事。

大通旅游这几个月，每月有至少40个本地旅游团出发到中国。（档案照片）

不过，由于往返新中的航班尚未全面恢复，机位供应有时紧张，加上中国旅游业人手短缺，团费也跟着涨了两三成。

或受连续剧电视节目影响 年轻家庭也热衷游中国

欧美假期（EU Holidays）的中国团也同样畅销，公司董事黄耀雄说，今年上半年的中国团销售额，已超过2019全年的总数。他预测，中国游的热潮将持续增长，中国地大景点多，不少旅客是回头客。

“可能受中国连续剧和电视节目等流行文化的影响，疫情后，我们看到更多年轻家庭到中国旅行。过去，选择中国的旅客，年纪一般偏大。”

黄耀雄说，可能受中国连续剧和电视节目等流行文化的影响，疫情后，更多年轻家庭到中国旅行。（档案照片）

疫后心态有变 不介意花钱提升旅游品质

此外，他也发现，旅客在疫情后的旅游心态有所不同，更重视体验感，“那种坐车路过景点、没有入门仔细参观的项目不太受欢迎，吃住比较普通的廉价团也卖得不太好，这或许是积压太久，人们不介意花较多钱提升旅游品质”。

超级旅游国际部市场部经理黄海笑（33岁）则说，相对欧美机票，飞往中国的机票价格比较稳定，所以中国的旅费较能负担得起。而中国算是冠病暴发以来封闭最久的国家，因此一放宽入境限制，自然很受欢迎。

黄海笑说，过去会做些中国团的宣传，现在不需要了，顾客会自己来询问。（档案照片）

“我们今年1月还做些中国团的宣传，现在不需要了，顾客会自己来询问。”他也注意到，这一波的中国旅游热，非常规的景点如新疆、丝绸之路等越来越受欢迎。

此外，中国的小包团和自由行也有所增长，这类旅团一般会细玩某个地点，少作跨省旅游，每人费用比旅行社的团费多两三百元。

专门接待中国研学团和商务或亲子团的新加坡专业导游黄建贤（55岁）发现，过去两个月，中国来访新加坡的研学团已恢复到近疫前的一半。至于明年会否全面恢复，取决于中国的经济环境。