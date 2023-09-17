红山中心与铁道走廊无缝衔接 翻新后居民乐享绿生活

翻新工程将使红山市镇更加绿意盎然，居民会更容易到达区内的绿点。

国家发展部第二部长英兰妮星期天（9月17日）为“再创我们的家园”展览开幕时说，红山市镇有充足的绿地及公园，深受居民喜爱。

由于总长24公里的铁道走廊（Rail Corridor）近在咫尺，一些居民建议当局加强建设，让他们更容易到那里活动筋骨。英兰妮认为这是一项好建议，能让居民保持健康，和家人朋友一起放松身心。

建屋局接纳了建议，将在红山中路第119座旁，也就是巴士转换站附近辟设小公园。这个新公园加上新的脚踏车道，会把红山市镇中心和铁道走廊（Rail Corridor）无缝衔接起来。

英兰妮指出，铁道走廊的访客日后将能便利地前往红山市镇中心小憩及用餐，进而提升那里的客流量，对商家们来说是好消息。

红山市镇还将辟设其他公园及添加更多休闲设施，比如毗邻红山地铁站的新Alexandra Vale邻里，将会有连接梯形甲板的线型公园。居民日后也能更容易取道通往拉柏多自然公园的步道网络。

当局也会扩大区内的人行道和脚踏车道网络，让居民能够安全出行。

一系列拟议的翻新工程预料在接下来五年至10年内展开。英兰妮说，翻新成果是值得等待的，她呼吁居民保持耐心，让当局为大家和下一代打造更美好的家园和生活环境。

她也鼓励居民参观展览，并研究拟议的翻新工程，积极地提供意见，共同塑造红山市镇的新面貌。

政府于2020年3月宣布，红山、宏茂桥、女皇镇和蔡厝港为第四批纳入ROH计划的市镇。除了红山，建屋局接下来还会在另外三个市镇轮流举办展览，展示个别市镇的翻新计划。