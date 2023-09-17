小印度多用途礼堂星期日及公共假期向客工开放

竹脚巴刹与小贩中心附近的多用途礼堂星期日及公共假期向客工开放，为客工提供舒适的休息场所，也让他们有机会与其他客工谈天交流。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉也是丹戎巴葛集选区议员，负责摩绵—经禧区。他日前在脸书贴文指，小印度彰德路（Chander Road）第668座的多用途礼堂每个星期天和公共假期将开放供客工休息。

陈圣辉表示希望那些一直在巴生巷（Klang Lane）组屋底层休息的客工，能到环境更宽敞舒适的多用途礼堂休息，以便更好地享受工作间隙的休息时间。此外，他也提到，若公众有意为客工提供毯子或茶点等物资，可随时联系他。

记者星期日（9月17日）早上走访多用途礼堂，当时使用的客工不多，同个时段最多不超过10人。大部分人都坐在礼堂周围的石椅上休息，或直接席地而坐，一些人则与朋友聚在一起闲聊。

当地摄像店业者希贾（50岁）受访时说：“自从礼堂开放给客工休息以来，店铺也没出现更多客人。不过，傍晚5点到7点之间，礼堂的人潮会开始变多，许多客工会从其他地方打包食物过来，与朋友聚在一起享用。”

同时，希贾也指出，礼堂仅供人们用餐和休息，上周她曾看到一些人在礼堂喝酒，结果被警方驱赶离开。

客工赞礼堂环境舒适

客工达玛杜来（35岁，电工）在多用途礼堂等待朋友的同时，接受记者采访说：“这是一个很舒适的地方，可以让我们免受日晒雨淋，在这里休息和聚会。”

另一名客工普里亚（30岁，船务工人）也说：“我非常喜欢这里。这里不仅可以休息，还有机会结识来自不同工作场所的新朋友，互相交流和帮助。

他也提到，希望礼堂内能设置饮水机，让客工们更加便利地在礼堂休息。