【庆中秋】

潮州八邑会馆与晚晴园—孙中山南洋纪念馆联合举办中秋活动“潮州文化之旅”和“潮州歌谣工作坊”。“潮州文化之旅”于9月23日和24日上午10时至下午1时，由导览员以潮语带领大家参观《五湖四海同心义：早期华社互助组织》特展、同敬善堂诚善社和位于芽笼一带的潮州社团，收费20元。“潮州歌谣工作坊”9月23日下午3时30分至5时，收费10元。欲知详情或报名请上网：https://bit.ly/3Pnfpcv。



南洋梁氏公会9月23日（星期六）晚上6时30分，在会所举办“金月梁宵庆中秋暨儿童节联欢晚会”。电话：62889017



永春会馆与桃源俱乐部9月29日（星期五）傍晚6时，在永春会馆4楼礼堂举办庆中秋联欢晚会。欢迎会员踊跃报名。电话: 62222610

【活动】

吾庐俱乐部与醉花林俱乐部9月24日（星期天）下午2时，在醉花林俱乐部联合主办文化讲座“三人说《世事任君谈》”，主讲人有严孟达、锺天祥、李永乐。报名链接：https://forms.gle/YkUBJzWZemuZXGrW7，或拨打92332329。



司徒氏教伦堂会馆10月1日（星期天）上午10时在祠堂举行中秋祭祖；下午1时在会所举办宗亲联欢午宴及学业进步奖颁发典礼。9月25日报名截止。电话：90271101



许氏总会11月26日（星期天）晚上在大巴窑战备军协俱乐部欢喜楼举行70周年纪念庆典晚宴，特征求许氏宗亲及家人上台呈献才艺表演为晚宴增添姿彩。表演者须通过示范表演。报名截止日期为10月6日。电话：62221858／82235175／96801908