陈大荣：跃大学生将增至4万人 望2030迎新校园

我国第六所公立大学新跃社科大学的学生人数，预计在未来几年将从目前约3万人增至4万人。校方希望到2030年能在适中的地点有自己的校舍，方便以工作人士居多的学生进修。

新跃社科大学的前身是新跃大学（UniSIM），原隶属私立机构新加坡管理学院，主要为成人提供进修课，自2014年起开办全日制学士课程，2017年升格为公立大学。大学至今一直租用新加坡管理学院的空间，在金文泰办学。《联合早报》2019年报道，跃大已开始面临空间不足的问题，计划向附近的义安理工学院租用场地，考虑建新校等方案。

陈大荣教授2023年1月起接任新跃社科大学校长，日前接受媒体访问。他答复《联合早报》时说，跃大不能建在任何有空地的地区，必须找到位置适中的地点，靠近地铁站等交通设施，方便学生兼顾学习和工作，并促进学生与业界的交流。校方已向教育部反映要求，希望到了明年，新校园的地点会有眉目。

新跃社科大学至今都使用新加坡管理学院的地点办学，向学院租用部分空间，希望找到一个适中的地点兴建新校园。（海峡时报）

与此同时，跃大会继续利用其他场地来应付校园空间吃紧的情况。他指出，商学院办公处设在义安理工学院里，校方会探讨借用更多空间，例如，在可行的情况下，在义安理工设学生活动中心，让跃大学生进行休闲活动。校方也将利用成人学习学院的场地授课。

隶属跃大的成人学习学院坐落在巴耶利峇终身学习学院（Lifelong Learning Institute）大楼内。跃大约四分之三的学生是工作人士，平均年龄30岁。目前，约2万名学生修读学士课程，其中多达1万5000人修读兼读课程；另有约1万人上较短期，非大学文凭类的培训课。

学生背景多元 课程设置讲求实用

曾任耶鲁—国大学院校长的陈大荣说，相较于一所为青年办大学教育的学府，跃大为处在不同人生阶段的学习者提供进修机会，学生背景因此更多元，有不同的需求。“我们必须紧跟业界发展，才能提供对学生实用的课程，帮助他们延长职业跑道。”

他透露，校方为此也将研究如何进行追踪调查，更有效地了解课程对学生就业发展的成效，包括部分时间课程学生。对他而言，常年的毕业生就业调查仅作为一个参照点，只反映学生毕业后半年的短期情况。

重视与业界协作的跃大也与企业共同策划课程，借助领域专才壮大教学团队。跃大的全职教员不到300人，来自业界的兼职教员则超过1000人。

身为跃大第二任校长，陈大荣表示将在前任校长张起杰教授多年来建立的基础上，加快发展跃大的品牌，延续大学为人民提供终身学习机会的使命，旨在成为在职者报读进修课程时的“首选”。

谈到跃大的特点时，这位新校长期待大学能在应用研究方面发挥更大的影响力，为社会科学领域做出贡献。

他说：“跃大须扮演这个重要角色，与社会伙伴合作展开实用的研究，了解并解决本地社会面对的问题，例如，与医疗和社会工作者合作应对超级老龄化社会的问题……我们的研究必须是实用且能使用的，而不是只为了能在学刊出版做的研究。”

跃大提供的课程包括会计、学前教育、社会工作和法律等。