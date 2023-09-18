“再创家园”计划为红山注入新活力 住家邻里更亲乐龄

红山市镇将在建屋发展局“再创我们的家园”计划下获得翻新，增添设施及提升绿意，注入新活力。

翻新计划的一大重点是改善红山市镇中心（Bukit Merah Town Centre）的环境，摆脱过时感。

该处将建造更大的有盖活动中心，取代现有的有盖舞台，可用来举办各类社区活动、演出、节日市集、体育活动等，不受天气影响。步行街也将增设座椅，让居民在购物之余能稍作休息，同家人朋友谈天。建屋局将邀请居民集思广益，一同打造这些社区空间。

红山是第四批纳入“再创我们的家园”计划（Remaking Our Heartland，简称ROH）的市镇之一。建屋局于红山市镇中心举行为期约一周的展览，公布拟议的翻新工程。

有400名居民早前参与了问卷调查及出席小组讨论会，针对改善红山的居住环境提供意见。红山市镇涵盖了红山、中峇鲁、直落布兰雅、花柏山，以及丹戎巴葛的一部分，居民有约13万人。

住在拉丁马士的金努·切蒂亚尔（Chinnu Chettiar、57岁）是出席小组讨论会的居民之一。他平日从住家搭巴士到红山巴士转换站，再步行约700公尺到地铁站转乘地铁上班。他希望两个地点的连通性能够改善，减轻居民的通勤负担。

当局接纳了他的建议，将在红山弄（Redhill Close）增设人行道、脚踏车道和有盖走道，更好地连接红山市镇中心和地铁站，方便居民来回。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮星期天（9月17日）傍晚为展览揭幕。

她致辞时说，许多居民建议把红山的历史更好地融入到景观里。一些居民也要求恢复红山市镇中心的活力、增加市镇的社区空间，并加强点与点之间的连接性，让居民能更方便地到公园或去购物。

红山居民：希望市镇重获活力

在红山熟食中心经营小贩摊位27年的何冬慧（51岁）告诉《联合早报》，平日过了下班时间，没了上班族，红山市镇中心就没了人气，周六周日则更加冷清。她说，大多数小贩下午过后就收档，周围商店即使继续营业，也没什么顾客上门。

建屋局正在拆除市镇中心对面的旧组屋。何冬慧认为，空地要是能够尽快兴建新组屋，将能推高市镇中心的人气。

住在亨德申路的张德伟（45岁、执行助理）说，自从电影院、图书馆和公共游泳池关闭，以及建屋局总部搬迁，市镇中心就失去了人潮。他认为市镇中心需要能吸引人的设施才能注入生气。

红山市镇有超过三分之一的居民年过60岁，因此“再创我们的家园”翻新计划目标之一，是让住家和邻里变得更加亲乐龄，年长居民才能够安心养老，并过着更活跃和健康的生活。

区内将会有更贴心的指示牌，照顾年长者的需求。指示牌上的文字将更大，用色也更鲜艳。一些建筑物的外墙也将披上独特的壁画，让年长居民更容易找路和辨认方向。

建屋局还将建造更多组屋，让更多年轻家庭有机会住得靠近父母。文告指出，查理士太子弯（Prince Charles Crescent）的预购组屋项目即将推出，南部濒水区（Greater Southern Waterfront）的首个预购组屋项目也将在五年内推出。