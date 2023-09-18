法国知名甜品店入驻我国 一个蛋糕26元引人潮

创办人享有世界第一糕点师傅美誉！巴黎必吃网红甜点店Cedric Grolet入驻我国乌节路，开设亚洲第一家店面，上星期四（9月14日）开业，推出的招牌仿真慕斯系列蛋糕，一个要价26元。尽管价格昂贵，但该店在接下来一个月的堂食预约已爆满。

享誉全球的甜点大师赛提克·葛雷（Cedric Grolet）开设的同名甜点咖啡座，在巴黎有两家店面，伦敦则有一家。这位曾荣获2017年世界顶级餐厅联盟的全球最佳餐厅糕点师奖的帅气甜点大师，首次进军亚洲就选择落户新加坡。

法国知名甜点厨师赛提克·葛雷。（海峡时报）

赛提克·葛雷在网上人气超高，Instagram上有840万名追随者，Tiktok视频点击率更是破2000万。甜点店日前在本地开业，他也亲自到场，而慕名而来的粉丝更是络绎不绝。

甜点店向来以仿真慕斯系列的蛋糕闻名。配合新加坡门店开张，特别推出了火龙果和荔枝口味的仿真慕斯蛋糕，每个便要价26元。门店也售法式烘培面点和咖啡茶饮，每件单品的价格从七元起跳，最高价是565元的香槟。

法式甜点价格偏高，花生饼和荔枝慕斯蛋糕单价为26元，可颂则每个八元。（潘丰源摄）

尽管甜点价格高昂，该店工作人员向记者透露，下来一个月内，可供堂食的40个座位已全部被预约，且不接受无预约堂食顾客。记者上店家官网的预约系统查询，发现的确都被订满。

据观察，星期天（17日）中午前来排队外带的顾客有至少30人，以外国游客居多。

正在服役的董驿纶（20岁）星期天与母亲到该门店领取已预购好的甜点。他说：“我和母亲都是甜点爱好者，为了给她惊喜，我已事先在官网预购好甜点。我们都认为价格尚可接受，并认为甜品能够点缀生活，是无法用金钱来衡量的。”

完整报道，请翻阅2023年9月18日的《新明日报》。