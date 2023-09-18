二房式灵活组屋将增三成 满足单身和长者需求

建屋发展局接下来三年将推出更多二房式灵活组屋单位，以满足单身者和年长者的住房需求。

国家发展部长李智陞星期一（9月18日）在国会中回答询问时透露，二房式灵活单位的供应将增加三成左右。

李显龙总理上月在国庆群众大会上宣布，建屋局将实施新的组屋分类框架，新推出的预购组屋项目将分为标准地段（Standard）、优选地段（Plus）和黄金地段（Prime）组屋。

新分类框架实施之后，单身者可购买所有预购组屋项目的二房式灵活单位，不论是标准、优选或黄金地段。

裕廊集选区国会议员谢曜全提问，随着单身者购屋政策调整，未来的优选和黄金地段预购组屋项目是否会有更多二房式灵活单位。

李智陞透露，建屋局在2024年至2026年间，将推出多达1万4000个二房式灵活单位，比2021年至2023年推出的多约30%。这是为了满足单身者以及要大屋换小屋的年长者的需求。

根据现有政策，只有年满35岁的单身者才能够申购预购组屋。蒙巴登区议员林谋泉询问，当局会否降低单身者购买预购组屋的年龄限制。

李智陞回复说，预料新的组屋分类框架实施后，单身者的购屋需求会大幅上升。政府的当务之急是在往后几年内建造足够的组屋，以应付这个潜在需求，过后才决定要不要做其他调整。

“尽管如此，我们一直都在同单身者讨论他们的购屋愿望，听取了许多有关新住屋类型的建议，例如共享居住（co-living）空间和跨代房屋，并且正在积极研究这些建议。”

他也重申，建屋局在加紧赶工，争取尽快完成那些受冠病疫情影响而进度落后的组屋工程，目前已完成了七成。新预购组屋项目的等候时间中位数现为四年至四年半，当局希望明年缩短等候时间为三年至四年。