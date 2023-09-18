跨越语言华巫情歌打入中文歌曲创作节大决赛

恋爱不分种族国界，情歌也能跨越语言。一对音乐发烧友联手创作华巫情歌，参加歌曲创作比赛，凭着清新曲风和朗朗上口的歌词入围大决赛。

由林维彬（37岁，培训员）填词、傅囯轩（38岁，艺术管理员）作曲的《心里想你 Rindu Kamu》，是一首融合华语和马来语的双语情歌，也是今年“SG:SW 我写我的歌”中文歌曲创作节参赛作品中唯一的华巫歌曲。

从中学就开始写歌词的林维彬，多年前上吉他课时认识傅囯轩。两人一直保持联络，偶尔也会一起创作歌曲。几个月前，创作节的主办方到傅囯轩任职的工艺教育东区学院举办宣传活动，两人萌生一起参赛的念头。他们从生活周遭汲取灵感，发现各自的工作和社交圈子中都有不少幸福美满的跨种族情侣和夫妻，于是决定写一首跨语言的情歌。

精心安排歌词配合歌曲情节

林维彬解释，歌名中的“心里想你”和“Rindu Kamu”的意思是一样的，这首男女对唱歌曲中的华语和马来语词句并非随意串在一起，而是配合歌曲的情节发展而精心安排的。

“男生一开始唱的时候，使用几个简单的华语词汇，但几乎全部是马来语。女生一开始对男生的表白没什么兴趣，歌词也几乎是纯华语。但进入副歌后，双方互生好感，男女对唱就开始掺杂更多对方的语言……我相信，若真的喜欢一个人，你就会尝试学习对方的语言。”

自认只懂得一点马来语的林维彬，写词的时候除了借助网络翻译工具，也请来自马来西亚的妻子帮忙把关，确保歌词的语法和表达准确。

“一大考虑重点是马来语句应穿插在哪里才最有亮点，让情感表达更具效果和感染力。”

歌曲由工艺教育东区学院的学生乐团East Dynamics演奏及演唱，今年中参赛后历经两阶段的筛选，从200多首参赛作品中脱颖而出，晋级十强，将在10月7日参加大决赛。

想欣赏《心里想你 Rindu Kamu》，可上网：https://www.youtube.com/watch?v=mpjC_uKGv3E。