强奸性侵六男童 男子判监40年鞭24下　　

男子强奸与性侵六名男童，其中三人是他亲戚的孩子。男子认罪后被重判坐牢40年和打鞭24下。

控方斥责31岁的被告犯下了“最恶劣的恋童癖性罪案之一”，心理卫生学院的精神评估报告也指他明显对男童与少年构成危险。

被告星期一（9月18日）在高庭认罪后，通过代表律师求情，称他年仅七岁时就被继父性侵，但被法官斥责这个理由毫无求情分量。蒋诗琦法官指出，被告的说法只是片面之词，而且他是在成年以后犯下连串性罪案，他已经有能力做出选择和为自己的行为负责。“反观受害的男童，他们很不幸地没有选择的余地。”

被告一共面对54项控状，包括强奸、性侵、非礼和持有猥亵影片等。这些罪行发生在2012年至2020年之间，受害男童共有六人，介于6岁至13岁。为保护受害人，媒体不许报道任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，无业的被告最初是对和他一起踢球的邻里男孩下手，之后转向亲戚们未成年的儿子。

寄宿亲戚家中却对其6岁儿子下手

2020年8月初，一名男亲戚邀被告到家中住下，协助送货工作，每个月工钱500元。岂料，被告在寄人篱下期间，找机会同这家人年仅6岁的小儿子一起洗澡，在浴室对男童做出猥亵动作和强奸了他。被告当时把手机带进浴室，让男童玩手机游戏，以分散小孩在他犯案时的注意力。

同年10月22日，被告的母亲当时也住在男亲戚家中，某日她睡醒看见被告躺在6岁男童的身上，两人的裤子都脱下。被告被发现后，赶紧穿上裤子。男亲戚得知儿子被性侵后，连同家人一起质问被告。当时场面混乱，惊动公众报警。警察到场后，得知被告疑似犯下性罪案，于是将他逮捕，过后揭发更多罪行。