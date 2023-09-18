陈振声：错寄投票卡未影响票数 会加强品管流程

在9月1日举行的民选总统选举中，没有任何选民因为收到两张投票卡而无法投票。选举局将同受委的印刷商合作，确保未来不再出现错寄投票卡的失误。

主管公共服务的教育部长陈振声星期一（9月18日）在国会答复议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）的询问时说，选举局将要求印刷商加强内部监管流程，确保试印品在投票卡正式开始印刷前都已销毁。

他还说，选举局和印刷商将进行抽样检查，确保投票卡上的信息是准确的，包括确保每个选区印制的投票卡和区内选民的人数一致。

陈振声说：“我要向各位议员保证，选举局将继续与印刷商合作，确保妥当落实保障措施。”

他在回答追加提问时说，印制投票卡的程序并无改变，是印刷商在正式印刷之前，没有把测试时的数据删除。

陈振声强调，就算是收到两张投票卡的选民，而卡上显示相同的投票站和选民编号，也不会影响投票资格，因为居民证或护照才是核对选民资格的依据；也没有选民因为收到两张投票卡而无法投票。

由于印刷商寄送投票卡时发生失误，丹戎巴葛集选区4803户家庭的9822名选民收到两张投票卡，当中9354人收到两张印有不同选民编号的投票卡，另有468名选民收到两张有同样信息的投票卡。

失误被发现后，选举局联系受影响的选民并为造成的混乱道歉。选举局当时也保证，已有程序确保所有收到两张投票卡的选民，只能在正确的投票站投票一次。