梁文辉对维文和穆仁理两项书面投诉遭议长驳回

国会议长谢健平裁定，议员穆仁理（武吉巴督区）今年8月3日在国会辩论零售场所租赁协议法案时的发言，并未指非选区议员梁文辉带有任何不正当动机，也没有造成任何误导。

也是新加坡前进党秘书长的梁文辉较早前致函谢健平，指穆仁理在辩论上述法案时，称梁文辉“提倡某种形式的低租金管制”，“意指我有不当动机”，因此要求议长裁定穆仁理是否发表过相关言论、言论是否与梁文辉的演讲有出入，以及穆仁理的发言和澄清是否抵触议事常规。

梁文辉也要求，如果裁定穆仁理涉及这些行为，穆仁理应在国会撤回自己的言论，并为制造误导公众的印象而道歉。

对此，谢健平星期一（9月18日）在国会说，他要求穆仁理以书面方式回应。他也仔细阅读了国会实况记录（Hansard）的相关发言，认为穆仁理并没有指梁文辉有不正当的动机。

他说：“梁先生和穆仁理先生在谈到租金控制时，对其含义有不同看法，但这也是国会议事和辩论的特质，每一名议员都能阐明立场，他们如果认为自己被误解，可以要求其他议员进行澄清。”

谢健平也说，议员的意见有时候是无法调和的，他们应该接受分歧的存在。他裁定：“这没有违反国会特权，我认为这件事已经过去了。”

根据国会议事规则，议长对这类投诉做出的决定是最终裁决，不接受申诉。

梁文辉要求维文到国会 正式撤回两年前言论并道歉

另外，梁文辉也发函给议长，要求外交部长维文医生到国会正式撤回两年前的言论，并为之道歉。

2021年9月14日，国会围绕“新加坡人工作与生计”动议展开讨论时，维文在与身旁同僚交谈中嘲笑梁文辉是“文盲”，并质疑他当初是怎么考上莱佛士书院的。维文的这番话被还未关闭的国会麦克风捕捉到，有网友之后从国会直播中截取一段23秒的视频并上载到互联网。

维文后来致电梁文辉为那段讲话道歉，梁文辉也已经接受。

谢健平说，在他看来有关投诉已经超时，而且已经随着维文道歉和梁文辉接受道歉而了结。他也说，维文在写给议长的信中也承认自己私底下的言论是不适当的，早前对梁文辉的道歉也依旧有效，有关信函也在国会实况记录上公布。