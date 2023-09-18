与新航前助理经理共谋受贿逾47万元 设计师判监缴罚金

室内设计师与新加坡航空公司前助理经理共谋，以帮助室内设计公司标得新航培训中心和总部的装修项目，收取逾47万元的“佣金”。

被告张家豪（38岁）案发时是室内设计师，共面对三项抵触防止贪污法令的控状。他星期一（9月18日）承认其中一项，法官将余项纳入考量后，判他入狱八个月，以及缴交约10万3767元的罚金。

控状显示，被告与刘俊杰（36岁）在2019年6月至12月的半年间，收下Lin ID Group经理洪国龙（51岁）约47万4526元的贿赂，作为两人帮助后者标得新航工程的酬劳。

这些装修项目包括新航培训中心的课室、食堂，以及新航总部的客户体验部门多用途设计实验室。

刘俊杰在案发时是新航的物业（发展）助理经理，负责管理新航临时翻新项目，包括进行招标，面试承包商并提供建议。与承包商签约后，他也须确保工程按时完成。

根据案情，被告与刘俊杰在回营受训时相识，两人2018年回营时，刘俊杰得知被告是室内设计师后，让后者帮忙为他负责的装修项目寻找承包商。

刘俊杰也让被告在寻找承包商时，透露他在新航有联系人可协助承包商得标，但承包商得支付佣金。被告同意刘俊杰的提议，两人决定事成后平分佣金。

后来，被告通过朋友找上洪国龙，向对方介绍新航的项目，双方达成共识。为了帮助洪国龙得标，被告会充当中间人，把项目的预算和预期的时间表等机密资料发给前者。

期间，刘俊杰也通过被告让洪国龙把报价单调高10万元，洪国龙最终顺利取得约216万元的合约，其中约154万元为建筑费。

洪国龙之后把报价单上调的10万元以及建筑费总额的5%，即约17万7061元支付给两人。

两人过后也以类似方式，让洪国龙以低于新航原有供应商的报价，获得一份为培训中心供应家具的合同。这份合同价值约19万元，两人此次受贿3万零474元。

被告把这些贿金花在婚礼费用、装修新房、妻子的孕期开销、度假以及生活费上。

控方指出，被告在个人利益驱使下犯案，且有一定程度的计划和预谋，请求法官判被告坐牢九至十个月，以及缴罚金。

被告律师代为求情时说，被告并不知晓全情，只是协助刘俊杰传话给洪国龙。被告已后悔万分，而且是三人中第一个认罪的人，恳请法官轻判。

另外两人的案件仍在审理中。