政府拟加强社团注册程序 保障国家利益安全

为了更好地保障国家利益和安全，政府将加强社团注册的程序，要求通过“自动程序”申请注册的组织在必要时提供额外资料，以防意图不良者为避开审查而以其他形式进行注册。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）在国会提出社团（修正）法案一读。目前，活动涉及政治、宗教、种族、国籍和人权等课题的指定组织须通过“普通程序”（normal route）申请注册，面对较长的评估和审查程序。内政部在2004年推出“自动程序”（automatic route），让一般不威胁国家利益的非指定组织（non-specified societies）通过这个程序较短的途径注册。

社团（修正）法案一旦通过，注册官可向通过自动程序的申请者要求更多资料，进一步提问。注册官若发现申请者可能进行违法活动，或影响我国秩序、威胁国家利益和安全，可以拒绝让该组织注册。注册官目前在自动程序机制中没有这个权限。

社团法令上一次修改是在2004年。为确保有关法律合时宜，内政部去年底针对修订社团法令展开公共咨询。

年均有五份注册团体申请被拒

截至今年8月，本地有约8300个注册团体。内政部受询时说，过去五年来，社团注册局每年平均接获约280份申请，通过普通和自动程序的申请各占约一半，年均有五份申请被拒。自动程序2004年推出后，有三个通过此方式注册的组织被发现可能影响国家利益或安全。

内政部以一个假设情况来说明为什么修法。假设一组背景值得当局关注的人想成立一个种族课题团体，他们得通过普通程序申请注册，须接受注册局的更多审查，如核实领导团队的资料、确定组织宗旨等。为了避免当局进一步提问，他们改以历史兴趣小组的名义申请注册。由于这属于非指定组织，他们因此可通过自动程序而获准注册。

有关法案修改后，如果注册官对任何注册申请有疑虑，都可以进一步提问，包括对自动程序的申请者。

法案的修订内容将明确注册官的权限，包括注册官有权要求指定组织加入或修改章程的条款，作为获准注册的条件。目前，注册官可要求指定组织在章程加入条款，例如：与种族课题和宗教信仰相关的团体，不能进行任何可能破坏新加坡种族或宗教和谐的活动。

目前，社团若想更改名称或章程条款也须获得注册官批准；法案修改后，注册官将有更明确的考量根据来决定是否批准更名或修改条款。

如果更改后的名字可能让公众对有关组织的目的产生误解，或新名字与另一个组织很相似而可能使公众受骗，或新名称不恰当或有冒犯之意，或与另一现有组织同名，又或者可能让人误会组织与政府或公共机构等有关联，注册官可拒绝更名申请。

如果申请修改的章程会影响国家利益或安全、公共治安、秩序或福利，或与社团法令相抵触，注册官也有权拒绝申请。

本地社团：加强对社团的监管是必要的

新加坡佛教总会执行长柯孙科受访时说：“法律须与时俱进，包括要看国际事态发展。目前，商业、娱乐团体等非指定组织可以通过自动程序注册，注册官无法做进一步提问。修订法案可以防止一些想鱼目混珠的组织通过这种形式注册，渗入新加坡。这可以更好地保障我国的社会治安与和谐。”

新加坡回教教师协会也认为，随着民间发起的团体有更多民众参与，加强对社团的监管是必要的。此外，诈骗案持续增加，社会须留意新的犯案手段，包括防范居心不良者以注册社团的方式，假冒正当组织来行骗。

提供虚假资料者接下来或面对更重刑罚

向社团注册局提供虚假资料的人，接下来可能面对更重的刑罚，包括监禁最长12个月。

国会上一次检讨社团法令的刑罚是在2004年。这次的修订法案将确保刑罚与其他类似的法令一致，继续发挥阻遏作用。

根据法案，提供虚假或具误导性的资料，或窜改、隐瞒资料等的违例者，可被罚款最多1万元，或坐牢最长12个月，或两者兼施。

目前，提供虚假、不正确或不完整资料的人，可被罚款不超过5000元。

社团（修正）法案也扩大注册官的权限，允许注册官撤销社团人员的资格。目前，部长才有权基于个人的犯罪行为，撤销对方的社团资格。接下来，为了便于执行工作，注册官将扮演这个角色。被撤销资格者可以向部长提出上诉。此外，法令修订后也允许在自动程序中被拒的申请者向部长上诉，与现有的普通程序上诉一样。

其他修订内容包括：允许同是注册组织的慈善机构通过一站式平台，一次过提交年度报告等，不必分两次向监管社团法令和慈善法令的个别单位提呈报告。

本地社团注册概况