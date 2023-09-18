李智陞：组屋10年居住年限是为平衡鼓励自住和给需购屋者灵活性

大多数住在组屋的新加坡家庭都会住满10年或更久才卖房。政府是在深思熟虑后才为新的优选地段组屋设下10年的最低居住年限，这也获得了许多“新加坡携手前进”对话会参与者的支持。

国家发展部长李智陞星期一（9月18日）在国会回应议员谢曜全（裕廊集选区）有关能否缩短优选地段（Plus）组屋的最低居住年限的提问时说，“设定10年的最低居住年限是要在鼓励屋主自住，和为真正需要搬家的屋主提供灵活性之间，取得平衡”。

李智陞补充，许多参与有关住房课题的“新加坡携手前进”对话会的民众都支持延长最低居住年限，因为国人购买组屋主要应该用来自住。不过他也指出，对于未住满最低居住年限却急需卖房的屋主，建屋发展局会酌情处理。

从明年下半年起，新组屋将分为标准地段（Standard）、优选地段及黄金地段（Prime）组屋，而不再以沿用了30多年的成熟与非成熟市镇来区分。

地段越好的组屋，购屋津贴也越高，确保人们负担得起，但这类组屋的转售限制也更严格，以避免买家不公平地获取暴利，而优质地段也不会成为高收入者集居的地方。

在回答反对党领袖毕丹星（阿裕尼集选区）有关新组屋分类框架带来的财政影响的提问时，李智陞说，由于优选地段和黄金地段组屋的购屋津贴更高，意味着建屋局的财政负担将加重。

“实际的预期财政影响将取决于数个因素，包括预购组屋项目推出时的市场状况、房屋需求和个别地段的地点属性等。我们决定以何种模式推出新组屋单位时，考虑的因素有个别地段的地点属性、买家的负担能力，以及为国人提供不同房屋选项的必要性。”

李智陞透露，建屋局的“居者有其屋”计划在2021/22财政年的赤字为约38亿5000万元。同一时期，向建屋局申购组屋的买家一共获得3亿7200万元的购屋津贴，而购买转售组屋和执行共管公寓的买家则共获得8亿4900万元的津贴。

优选和黄金地段组屋约15年后才进入转售市场

至于新组屋分类框架可能对转售市场造成的影响，李智陞说，这也是由许多因素决定的，包括买家的喜好，以及经济展望、供应与需求和融资等市场状况。

他指出，分析师和研究人员对这个课题的观点不一，当中许多人也同意，整体影响可能并不会那么直截了当。

那些希望在中区或优越地段买到价格合理组屋的买家，短期内可能会等优选地段或黄金地段组屋推出市场；而那些急于购房或不愿受新转售限制约束的买家，则可能选择购买转售组屋。

除此之外，李智陞也指出，优选地段和黄金地段组屋会在大约15年后才进入转售市场。

“长远来说，我们预料更严格的限制会在一定程度上缓和转售组屋的价格，让组屋价格保持在多数国人能够负担的水平。我们会密切观察新组屋分类框架对整体转售市场的影响，必要时进行检讨。”

李智陞重申，新的组屋分类框架反映了政府要实现可负担的房价、维持社群融合，以及保持制度公平的承诺。这些目标也在逾1万6000人参与的“新加坡携手前进”住房对话会中获得了肯定。