幼儿园教管孩童不当 政府拟提高违规业者惩戒

幼儿培育署将检讨对幼教中心的监管条例，教管孩童不当或失职的业者，可能会面对更高的罚款。

社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）回答众多议员有关近来幼教教师涉虐童案的口头询问时，透露幼培署的计划。

上个月28日，馨乐园（Kinderland）兀兰坊分院和蔡厝港金光坊分院先后传出教师粗暴对待学生事件，包括压头灌水、手掐脸颊等，引发舆论和众多家长关注。涉案的33岁女教师林敏（译音）和48岁女教师皆被警方逮捕，其中林敏在8月30日被控上法庭，案件展期过堂。

馨乐园兀兰坊后来接到警告并被开罚5000元，营业执照的有效期缩短至六个月，分院的学前教育认证框架（SPARK）资格也被撤销。

在现有幼教中心法令和行为守则下，违规的中心业者除了接到警告、或被强制接受再培训，业者面对的惩罚可以是最高5000元的行政罚款、或营业执照有效期缩短或被吊销。

孙雪玲说，对幼教中心来说，只能营业半年属重惩，这会大大影响家长继续送子女来上课或在隔年报读的决定。

幼培署收到有关馨乐园兀兰坊的录像举报后，虽然隔日即刻展开调查，但涉案教师没有尽早被令停职，幼培署承认失误并表歉意。

孙雪玲说：“我们从最近的事件中汲取教训，强化制度，防止幼童教管不善的事件发生。”

有鉴于事件的严重性，幼培署将加强调查机制和程序，密切监督案件的进展，同时强化监管框架，检讨是否须提高对违规业者的惩戒，如提高罚款。

幼教中心教管不当情况一直维持低水平

近年来，幼教中心教管不当的情况，一直维持在稳定的低水平。每年每10万名入学孩童中，平均发生10起经证实的看护失职事件。我国现有约1900所幼教中心，及2万4000名幼教教师。

幼培署每年平均会突击检查幼儿园一次，观察师生的互动和课堂管理。如果某家幼教中心接到的反馈多或曾发生过事故，突击检查次数会更频繁。

通报机制方面，幼培署规定中心须自设内部举报机制，除了向业者举报，教职员若遇到疑似虐童行径，也可通过热线或电邮，向幼培署直接通报。

孙雪玲强调，与其制定更多条规法令，或更快安装更多电眼，不如多管齐下，加强业者、幼教中心、教师和家长的认知和意识。

“最近接连发生的儿童教管不善事件，并不能反映幼教界和幼教工作者的现状。”她补充说：“我们不应该让少数人的错误行为，抹杀所有人的努力。”

幼教教师精神状况引关注

一些议员也关心幼教教师的精神状况。孙雪玲指出，教师经过幼培署审核才派到不同的幼教中心，若曾涉及孩童罪行、或曾被禁止从事学前教育领域，都不会获批准。

至于有精神疾病史的人，则必须获医生证明适合从事幼童相关工作。

培训方面，幼培署将与国立幼教学院和其他培训机构合作，扩大并提升教师有效教管孩童的技能，更明确地说明不恰当或不可行的教管方式，以加强所有幼教工作者对保障孩童安全职责的认识。

此外，幼培署将继续改善幼教工作者的工作条件，包括在明年继续调高薪酬、提供专业培训和职业晋升、检讨是否推广“请勿联络”的休假安排、加强对教师身心健康和职场安全的照顾等。

多名议员也针对8月间爆出的巨额洗钱案提出询问。同是内政部政务部长的孙雪玲回答说，由于提问涉及多个部门，内政部与其他相关政府部门将在10月份国会上，在部长声明中作出回答。