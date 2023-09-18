公交车资三年连涨年底再加7% 低薪员工可享96元无限次优惠月票

地铁和公共巴士车资连续三年上调，从今年12月23日起，整体车资将调高7%。以车资卡或银行卡付费的成人车资，每趟车程上调1角至1角1分，视车程距离而定。

约200万名享有车资优惠的乘客，包括年长者、学生、就业优惠车资计划的低薪员工，以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4分至5分。以现金付费的成人巴士车资则调高2角，目前只有少过1%的乘客支付现金。

为协助弱势群体减轻交通费负担，地铁和巴士混合优惠月票价格将下调多达10％，例如年长者月票从64元减至58元，小学生月票从43.50元减至39元。低薪员工也能购买新的优惠月票，每月以96元无限次搭乘地铁和巴士，比成人月票便宜32元。（档案照片）

混合优惠月票价格下调达10％

为协助弱势群体减轻交通费负担，地铁和巴士混合优惠月票价格将下调多达10％，例如年长者月票从64元减至58元，小学生月票从43.50元减至39元。低薪员工也能购买新的优惠月票，每月以96元无限次搭乘地铁和巴士，比成人月票便宜32元。

各类的月票优惠，预计将让大约6万人受惠 。

公共交通理事会星期一（9月18日）召开记者会，宣布完成车资检讨工作。这是理事会首次采用新的方程式，计算车资可允许调整的顶限。

调整上限22.6％是历来最高 但整体车资仅调高7%

由于去年能源成本飙升超过六成，核心通胀率指数和工资变动指数也上升，根据新方程式，今年车资可允许上调的顶限为12％，加上去年还未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％，是历来最高。

不过，考虑到今年经济增长预计会放缓，为减轻对乘客的影响，公交理事会决定仅批准整体车资调高7%，相等于车资调整上限的三分之一，也低于去年留下来的10.6％涨幅。换言之，今年的车资调整上限将全部留到明年检讨车资时才考虑。

政府发放补助券增至50元

有鉴于此，公交理事会要求政府提供额外约3亿元的补贴，比去年车资上调2.9％时所额外补贴的约2亿元多了50％。政府已同意提供更多补贴，这将协助抵消日益上涨的营运成本，确保乘客继续负担得起车资。

政府也将发放各值50元的公交补助券，可用来购买月票或为车资卡添值，缓解车资调整对中低收入家庭的影响。考虑到这次车资涨幅较高，补助券的援助额也高于去年的30元。

公交理事会首席执行长陈锦鸿在记者会上受访时坦言，把未用的15.6%涨幅留待以后车资检讨时考虑，意味着接下来几年车资都不大可能会下调，不过理事会将斟酌如何调涨，以平衡乘客和纳税人之间所须支付的费用。

理事会主席洪月霞也说，15.6%的涨幅需要一些时间才能逐步缩小。“维持公交系统是政府、公交业者和乘客共同承担的责任，希望接下来经济情况改善，工资继续上升，其他成本能缓和，随着时间的推移，我们能缩小这个还未用到的涨幅。”

根据公交理事会文告，车资调高7％，意味车资收入一年将增加约1亿3740万元。其中，陆路交通管理局收取的巴士车资收入及地铁汤申—东海岸线的车资收入将增加7420万元；SMRT地铁和新捷运常年车资收入，则分别增加4240万元和2090万元。

不过，理事会也规定SMRT和新捷运，分别贡献1271万元和314万元给公共交通基金，这占业者预期增加车资收入的30％和15％。