公共巴士运营商不必预先收集乘客资料

移民（修正）法案允许移民与关卡局收集从陆路入境者的信息，也授权向不受欢迎者发出禁止指令，阻止他们在出发地登上入境我国的交通工具。

议员穆仁理（武吉巴督区）、叶汉荣（杨厝港区）和傅丽珊（三巴旺集选区）星期一（9月18日）在参加移民（修正）法案二读辩论时，对这些措施可能加重巴士服务运营商运作压力、造成营运瓶颈表示担心。

穆仁理说：“考虑到运营商每天要处理大量的火车和公共汽车乘客，这可能会造成实际运作问题和瓶颈。”

叶汉荣指出，人们担心公共巴士落实禁止指令的可行性，尤其会考虑到巴士时间表的变动，以及不同巴士服务和交通工具换乘的情况。

傅丽珊则关注小型私人巴士运营商。她说，运营商反映，要在车辆抵达兀兰或大士关卡之前提交乘客信息有困难，也担心一些乘客使用假身份通关。“可以理解的是，这些运营商无法验证这类信息。我们不应该增加巴士运营商在移民事务的负担。”

她建议，要通过陆路关卡入境的外国人，应提前三天提交电子入境卡，方便移民与关卡局直接与对方沟通入境问题。

对此，通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明澄清，移民（修正）法案明确豁免公共巴士运营商预先提交乘客资料，或者遵守禁止指令。“这是因为车票不是预售的，因此无法预先收集乘客资料给移民局审查。”

她也说，其他巴士预先收集乘客资料的安排暂时没有实施的明确时间点，当局2022年7月开始与运营商接触，在确定落实措施前会保持沟通。

杨莉明：多数重新入境准证的更新申请 都会获批准

杨莉明在答复议员维凯（三巴旺集选区）的提问时也透露，每年平均有不超过2%的永久居民（约7900人）因为出国时未持有重新入境准证而丧失永久居民身份。不过，提出上诉者大多数都有未即时更新准证的正当理由，因此得以成功恢复永久居民身份。

她也在回应议员吴顺喜（义顺集选区）和工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）的提问时说，从事有酬工作、为新加坡做出贡献、在这里有家庭且行为良好并继续居住在本地的永久居民，更新重新入境准证时应该不会遇到太大困难。

杨莉明说：“我可以向各位议员保证，绝大多数重新入境准证的更新申请都会获得批准。”