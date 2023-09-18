车资上调预计不改变公交花费比重

尽管公共交通车资将在年底上调7％，公共交通理事会预计，车资调整不会改变一般公交使用者和低收入者每月公交花费占家庭月入的比重。

根据“公共交通负担能力指数”，收入在最低21至40百分位的家庭，即一般的公交使用者，去年每月的公交开销占总家庭月入约1.7％；收入在最低11至20百分位的家庭，即低收入公交使用者，去年每月的公交花费约占家庭月入的2.4％。

问及车资上调会否影响公众每月花在公交上的月入比重，公交理事会主席洪月霞说：“车资虽有调整，但工资也有调涨，因此比重会和2022年不相上下。”

从2018年至2022年，收入在最低21至40百分位数的家庭每月公交费用的家庭月入比重介于1.7％至1.8％；收入在最低11至20百分位的家庭每月公交花费的家庭月入比重则介于2.4％至2.6％。

公交理事会首席执行长陈锦鸿说，为确保公众能应付公交车资，理事会会参考公众每月公交花费占家庭月入的比重，确保这个比重维持在一定的范围内，不会对家庭造成太大压力。

他也提到，每个城市的公交车资结构都不一样，因此不容易对比。但整体而言，若以10公里的公交车程计算，新加坡的成人车资与香港差不多，比东京和伦敦便宜，但比台北贵一些。

新加坡成人每趟公交旅程的平均距离约10公里。

至于哪些公交使用者购买月票比较划算，陈锦鸿说，公众应该先查看自己的每月公交开销金额，再与月票价格做对比，评估是否有必要购买月票。

政府将为低收入家庭发放公交补助券

为进一步缓解公交车资上涨对低收入家庭的影响，政府将为他们发放公交补助券。每张补助券价值50元，可用来购买月票或为车资卡添值。每月人均家庭收入顶限不超过1600元者都能申请。

补助券会分两个阶段供申请。在第一阶段，去年申请到补助券并继续符合条件者，今年会自动获得补助券，无须另外申请。他们会在年底前收到通知信。

其他符合条件的家庭则可以在明年初开始上网或到民众俱乐部提交申请。详情会在日后公布。

公众收到通知信后，可从12月27日至2025年3月31日兑换补助券。

交通部说，政府理解公众对生活费上涨的担忧，因此支持公交理事会的决定，没有让22.6％的可上调幅度全部通过。与此同时，政府显著增加补贴金额，缓和车资上调的影响。

它说，“维持高素质和财务可持续的公交系统是个共同责任。乘客承担7％的车资涨幅，政府则通过3亿元的额外补贴，承担其余15.6％留待以后才考虑的车资调整。同时，公交业者须谨慎管理财务，利用更少资源完成更多，并继续支付员工公平的工资。”