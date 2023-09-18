【早知】为何又起价？一文看懂公交车资调整

公共交通车资一年一度的检讨工作完成，在万物涨价之际，地铁和公共巴士车资12月23日起将上调7％。

不过，跟往年车资调高时一样，当局将提供公交补助券，同时调低优惠月票的售价，大量使用公交者若买月票，车费甚至会更便宜。

为什么车资要再涨？我们的车资有什么变化？政府会提供哪些援助？接下来车资是否还会年年涨？

车资调整顶限如何计算？

能源成本去年飙升超过六成，再加上核心通胀率提高、工资强劲增长，导致公交运营成本显著增加。

公共交通理事会根据新的车资调整方程式，计算出今年车资可允许上调的顶限为12％。加上去年未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％，是历来最高。

面对生活费高涨，理事会决定只批准整体车资调高7％，以确保乘客负担得起。剩余的15.6％留待以后车资检讨时考虑。

如果批准车资上调22.6％，所有乘客每趟车程将须多支付3角钱。

公交理事会今年刚更新车资调整方程式，旨在减少车资调整的波动，并反映当下的运营环境。今年至2027年的车资检讨工作，都将采用这个新方程式。

我们的车资有什么变化？

12月23日起，成人车资将上调1角至1角1分，是历来涨幅最高的一次。

以车资卡或银行卡付费的成人，如果车程不超过4.2公里，每趟车资将增加1角，超过4.2公里则上涨1角1分。若以现金付费，巴士车资调高2角。目前只有不足1％的乘客支付现金。

约200万名享有优惠车资的乘客，包括年长者、学生、低薪员工，以及残障者的车资涨幅较低，每趟起4分至5分。年长者、学生和残障者以现金支付的巴士车费则上涨1角。

车资调整并非由所有乘客均摊，由于弱势群体的车资涨幅比较低，其他乘客就须承担更多的涨幅。

根据不同群体的出行情况和车程距离，公交理事会最终决定以4.2公里作为分界线，车程超出4.2公里的车资上涨更多，以达到整体车资调高7%的目标。

约33％支付成人车资的车程，以及44％支付优惠车资的车程，不超过4.2公里。

去年公交车资调整时，成人若以车资卡或银行卡付费，少过8.2公里的车程起价4分，超过8.2公里则起5分。

购买优惠月票划算吗？

目前，约有2万3000名乐龄人士、残障者、学生和国民服役人员，使用地铁和巴士混合优惠月票搭乘公交。

从12月23日起，他们的混合优惠月票价格将下调10％，每月可节省9元5角。其中，年长者月票从64元减至58元，小学生月票从43.50元减至39元。

就业优惠车资计划（Workfare Transport Concession Scheme）下的低薪员工，到时也能以96元的价格，购买新的混合月票，这比一般成人混合月票便宜32元。估计约1600名频密使用公交的低薪员工，若改买优惠月票会更划算。

上述优惠月票调整预料将惠及约6万人。

政府还将提供哪些援助？

政府将从公共交通基金拨款，为较低收入家庭发放50元公交补助券，可用来购买月票或为车资卡添值，以缓解车资调整的影响。

考虑到这次车资涨幅较高，补助券的援助额也高于去年的30元。

补助券开放给人均月入不超过1600元的本地家庭申请。去年申请到补助券并仍符合条件者会自动获得补助券，并在年底前收到通知信，无须申请。其他符合申请条件的家庭可在明年初起，在网上或到民众俱乐部和联络所提出申请。

考虑到7％的涨幅仅等于车资调整上限的三分之一，公交理事会要求政府提供额外约3亿元的补贴，协助抵消日益上涨的营运成本，确保乘客负担得起车资。

政府已同意提供更多补贴，数额比去年车资上调2.9％时额外补贴的2亿元，多了50％。

理事会首席执行长陈锦鸿在星期一（9月18日）的记者会上说，政府目前每年已为公交运作提供至少20亿元的补贴，任何补贴的增加最终都由纳税人承担，因此理事会接下来必须考虑到如何在纳税人和乘客之间取得平衡。

公共交通理事会9月18日举办记者会，说明车资检讨工作的结果。在场的有理事会成员李慧玲（从左到右）、陈序南、主席洪月霞、首席执行长陈锦鸿、谢宛庭和阿都拉。（梁麒麟摄）

未来车资会否每年都涨？

今年有15.6％的涨幅留待以后车资检讨时才考虑，这意味着接下来几年公交车资难以下调。

公交理事会主席洪月霞说，如今通货膨胀似乎稳定下来，高涨的能源价格也有所缓和，照这样下去，如果经济回升的话，公交营运成本和车资之间颇大的差距有望逐步缩小。

她强调，维持公交系统是政府、公交业者和乘客共同的责任。“理事会力求在确保车资负担得起和反映公交运营的高成本之间，取得公平、谨慎和微妙的平衡。”