涉年长行人车祸增加 逾三成源自乱过马路

今年上半年共发生145起涉及60岁及以上年长行人的车祸，和去年同比上升超过两成；死于车祸的年长行人也从去年的九人上升至17人，继续引起交警的关注。

交通警局星期一（9月18日）公布今年1月至6月的交通数据，致命车祸和死亡人数都增加。致命车祸从44起增至71起，死亡人数从45人增至71人。

致伤交通事故从去年的3125起增至今年的3471起，伤者也从3841人增至4479人。

交警指出，涉及60岁及以上年长行人的车祸依旧是当局重点关注的事项，除了死于车祸的年长行人有所上升之外，今年上半年共有128名年长行人在车祸中受伤，比去年同期的112人增加了14.3%。

涉及年长行人的车祸占所有行人车祸的三成以上，其中，37.2%是乱过马路所致。

根据此前报道，2020年共有234起涉及年长行人的车祸，222人受伤；2021年降至205起，193人受伤。这类车祸过后回升，2022年共发生235起，213人受伤。

涉及电单车骑士的事故增加5%，从去年的1751起上升到今年的1834起；所导致的死亡人数从去年的25人上升到32人，伤者则从1877人增至2035人。

在公共娱乐场所全面恢复营业后，今年上半年酒驾导致的车祸同比上升两成，从70起到85起。酒驾导致的致命车祸也从三起增至六起。有785人因酒驾被捕，和去年同期的790人相差不远。

此外，闯红灯和超速案件虽然减少，但导致的致命车祸却增加。今年上半年发生1万6143起闯红灯案件，比去年同期的2万3645起减少三成；因闯红灯造成的车祸也从去年的62起下降至59起，不过当中的致命车祸却从去年的一起上升至今年的六起。

在超速案件方面，交警今年上半年共侦测到5万3698起，比去年同期的6万9936起下降超过两成；因超速酿成的车祸也从去年的505起下降至336起，但当中的致命车祸却从去年的六起上升至今年的13起。

当局密切留意事故数量 继续加强公路安全

交警表示，当局密切留意交通事故的数量，并将继续通过三管齐下的方式，即教育、接触和执法来加强公路安全。例如，当局通过线上和实体活动的方式向公众宣导安全出行，还将推行不同活动，例如今年10月将推出新措施，为有良好公路习惯，遵守交通规则的行人颁发礼包作为表扬。

与此同时，交警透露，自今年初开始，便加强执法取缔违例的公路使用者，尤其是酒驾或超速。虽然没有具体说明，但当局说将继续通过运用科技，例如相机等取缔路上的违例行为。

交警指出，道路安全是大家共同的责任，所有公路使用者都应该尽自己的一分力，确保道路安全。

