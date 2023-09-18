国会观察：保护儿童不缺政策缺什么？

馨乐园幼儿园（Kinderland）接连爆出教师涉嫌虐童事件，国会议员提出超过40道询问，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）在国会上作出回应。

孙雪玲发表了事先准备的答复后，工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）补充询问，幼儿培育署（ECDA）能否要求所有幼教中心采取儿童保护政策。

孙雪玲这时拿起三份文件，包括65页的幼教中心法令、66页的幼教中心法规，以及幼儿培育署制定的75页行为准则。她强调当局一直同幼教业和幼教中心经营者接触，不断检讨这些政策。“问题不是缺少政策。我们可以有世上所有的政策，但重要的是这些政策实地执行情况如何。”

然而，孙雪玲星期一在早前的答复中，就幼儿培育署身为行业监管者如何防范不当教管儿童行为时，一再搬出这三份文件为该署“辩护”，强调它制定了清晰的政策和规定，要求幼教中心经营者和教师遵守。

多层保障制度中各有角色

确实，保障儿童安全的责任不能单单落在幼儿培育署的头上，需要孙雪玲所提的“多层保障制度”，即幼儿培育署、幼教中心经营者和教职员，以及家长扮演好各自的角色。

然而，站在家长的角度，他们此时想听到的应该不是幼儿培育署制定的政策有多么完善，而是纸上的规定和实际的做法之间存在多大差距。

孙雪玲的答复并非完全没有提及，但相较于她花了不少篇幅谈幼儿培育署所做的工作，有关幼教业不足之处的内容并不多。只有在谈到加强师资培训和检讨是否对违规业者提高罚款时，孙雪玲才暗示这些方面的监管力度尚有进步空间，但没有正面批评。

尽管国会议长谢健平给了议员们一个多小时讨论上述课题，但不论议员的补充询问是什么，孙雪玲要么重复她已发表的答复，要么重复幼儿培育署更早前发出的媒体声明内容，让人感觉讨论始终未能解开馨乐园出事的症结所在，更别说是让家长能把悬着的心放下。

据我的观察，新加坡家长大多是理智的，明白近期的涉嫌虐童案是孤立事件，不代表我国整个幼教业。他们除了想看到涉事幼教中心和教师得到适当惩罚，更希望确保孩子能得到更好的保护。

期待署方探讨系统性问题根源

馨乐园兀兰坊分院事件中，人们愤怒的不仅是教师粗暴对待儿童，而是校长接获举报后的无所作为。加上不久后又爆出另一名馨乐园教师的视频，也让不少人觉得这是馨乐园存在的系统性问题。

因此，与其不断重申幼儿培育署有不同举报渠道，以及接获举报后就第一时间展开调查，我想人们更希望该署回应的是：馨乐园是否真的有系统性问题？若有，问题的根源是什么？是领导文化不佳，还是教师工作量过大？

加强教师培训计划，让他们更明白自己有确保儿童安全的责任和义务，是孙雪玲在国会上强调的、幼儿培育署要改进的重点之一。

但一名自称是幼教教师的网民同天在社交媒体Reddit留言说，政府一直谈幼教教师的专业发展，却只是通过布置更多培训课程，对已经疲惫不堪的教师施加更多压力。

最重要的还是落实政策者

或许，有关当局也是顾虑到幼教经营者和教职员的士气，才不愿在这个节骨眼上过多着墨业内问题。但避重就轻的答复，可能适得其反，让业内人士感觉自己面对的问题被忽视。

我们可以有世上所有的政策，但最重要的还是落实政策的人。教书育人的事业更是如此。

偏偏，人的问题最难解决，且层出不穷。我们不应因为少数害群之马的错误，而否定整个行业，但有时一些孤立事件可能潜藏更深层的问题。指出不足和其中的根本问题与公开讨论，才是解决问题的第一步。