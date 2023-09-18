内政部采措施 防数据泄露和保障旅客资料安全

为了确保旅客资料的安全和防止数据泄露事件，内政部将采取适当保障措施，包括为旅客的个人数据加密和确保数据通过安全信息交换门户传输。

移民与关卡局除了定期针对樟宜机场集团的合规性和系统开展审核工作，确认和解决相关的漏洞问题，内政部科学与科技部也将展开独立的脆弱性评估和入侵测试（Penetration Testing）。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期一（9月18日）为移民（修正）法案提出二读后，多名议员表示关注通关过程数码化和自动化，可能引发生物识别数据泄露和网安的课题，也想知道当局如何降低泄露的风险。

杨莉明说，一旦发生数据泄露事件，移民局和和内政部科学与科技部会立刻展开调查以阻止泄露、追查泄露程度，并通过补救措施防止进一步泄露。

她指出，系统供应商要履行与移民局的合同义务，除了有义务遵守数据保护、网络安全和违规程序，也必须给予当局局全面的合作和协助。

移民（修正）法案含四大修正重点

移民（修正）法案已三读通过，四大修正重点包括：通关过程数码化和自动化、更有效地应对不断变化和新的挑战（比如疫病大流行）、加强边境管制，以及更有效地处理外国人和永久居民的通行证和许可证。

修正法令赋予内政部长权限，允许机场运营者使用乘客和机组人员的资料作为特定用途，而机场运营者有权短时期保存旅客资料后销毁。

根据移民与关卡局的新通关概念，新加坡樟宜机场从明年上半年起，将使用全新的生物认证离境程序，离境旅客无论在办理行李托运手续、出境检查和登机时，都无须再出示实体护照和登机证，通关更方便省时。

傅丽珊（三巴旺集选区）指出，推行新通关概念也意味着旅客个人生物资料的存储和链接点更多，虽然通关过程更为便利，但是否因此导致数据泄露的风险增加？

随着黑客侵入生物认证数据的事件持续增加，她关注当局如何确保采取最严格的保护措施。

“与密码不同的是，一旦发生数据泄露，像指纹和虹膜扫描等生物识别数据无法重置。 我们如何向新加坡人、居民和旅客保证，收集他们的生物识别信息，比传统识别的方法更为安全？”

机场运营者何时删除旅客资料引议员关注

议员也关注，机场运营者获准保存旅客资料，要多久才销毁？

杨莉明说，数据只是在当局进行移民处理、分析或调查所需的时间内保存。一旦完成这些工作，不再需要这些数据，就会删除。

议员也问当局是否与其他国家或外国机场运营者共用乘客数据，杨莉明说，基于安保考量，暂无这样的计划。

工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）说，新加坡是最早实施新通关概念的国家之一，但一些功能未经测试。

今年3月31日，移民局在升级通关系统时发生技术故障，导致部分自动通关闸门瘫痪四个小时半。他想知道系统是否已全面升级，当局将制定哪些应急计划，避免如此规模或更严重的故障重现？

杨莉明：新通关概念一些功能非常新颖 为我国量身定制

杨莉明说，新通关概念的一些功能非常新颖，而且是按新加坡的具体情况量身定制，“尽管尽上最大努力，系统故障的情况在所难免。”

现有移民法只允许实体许可证和通行证，修正法案将允许数码证件的使用，以支持全国数码身份认证计划。修正法案引入支持移民与关卡局新通关概念的新条款，让自动通关成为常规，通过生物识别技术进行安全认证，为旅客提供无缝、安全高效的出入境通关体验。

工人党议员严燕松（阿裕尼集选区）、颜添宝（宏茂桥集选区）和叶汉荣（杨厝港区区）关注一些老人因为皮肤干燥，结果扫描机无法扫描指纹，一些人则因为白内障或白内障手术而影响虹膜的扫描。

杨莉明说，为了协助可能无法提供某些生物识别数据或不熟悉科技的老年人，现场有移民部门人员随时提供帮助，让这些人在例外情况下人工通关。