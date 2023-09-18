受访公众：会重新计算每月交通费 考虑购买月票

随着百物价格上涨，多数受访公众对接下来的车资上调感到无奈，但也有一些公众表示他们或会重新计算自己每个月的交通费，再考虑购买月票是不是较划算的选择。

大三生林奕恩（21岁）每天使用巴士和地铁上下课，一个月在交通上的花费约80元。

她认为，目前的车费已经很高。“因为我没有在工作，所以交通费是我每个月开销中很大的一部分。”

就4分至5分的增幅，她说：“4分至5分可能听起来不多，但要是计算长期，而且是每天使用公共交通的话，加起来会是一笔蛮大的费用。”

目前没有购买学生月票的她指出，自己之前计算的费用不及月票的价钱，但下来会认真考虑是否购买下调后的月票。“现在车资又再上调了，我会再重新计算，看看月票会不会比较划算。”

涨幅在可接受范围内 物价上涨是自然进展

34岁的许清居（理财顾问）的主要交通工具是地铁，一天会搭两到四次，每月的交通费约80元至100元。

对他而言，成人车资此次1角至1角1分的涨幅还在可接受范围内。“若是1毛或1毛1，我觉得还可以。我也明白有些人会因为物价不断上涨而感到不满，但对我来说，物价上涨是个自然的进展。”

他说，朋友之前有建议他购买成人月票，但自己的交通费没达到128元，所以没有购买的必要。但现在车资将上涨，可能会重新考虑。

72岁的林惜萍（清洁工人）每天会搭两趟巴士上下班，但因为工作地点靠近住家，路程不远，一个月的车费约40多元。

这次上调对年长者影响不大 对年轻人影响较大

她认为，这次的上调对年长人士而言还好，但会对年轻人的影响较大。“我们老人不用紧，但年轻人就比较贵啦。他们每天要花三、四块的车费。他们的其他花费也比较高，一天吃两餐就要二、三十多块。”

陈晓娟（43岁，餐饮服务人员）则认为，现在的车资已经很贵。她没有计算自己一个月的交通费具体是多少，但每天至少会搭两趟的公共交通。

她认为这次的上调幅度有点高。若在计算后，交通费用超过月票现在的价钱，陈晓娟或会考虑购买月票。但她也指出，自己会使用脚踏车，所以超出的可能性不大。

25岁的学前教师黄裕蓁每天搭乘公共交通工具上下班，一个月花约70元。她对车资的上涨并不惊讶，因为所有的物价也同时在增长。

得知成人月票价格维持不变的她说，会回去计算上涨后的每月交通费，如果不比月票低，那么月票会是更好的选择。