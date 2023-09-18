推动行业转型 零售商协会不再担任大热卖主办方

新加坡零售商协会不再担任年度购物活动“新加坡大热卖”的主办方，改由商家主导。

零售商协会主席许志恩星期一（9月18日）在一个购物嘉年华记者会后接受媒体访问时透露协会不再投入资金赞助新加坡大热卖活动，但仍会宣布大热卖日期，并帮助协调和召集有意参加大热卖的品牌和商家。

许志恩说：“新加坡大热卖主要从商品价格吸引顾客，而零售商协会今年举办的活动更着重为消费者带来不一样的购物体验。协会目前致力于推广零售业转型，改变本地零售环境，促进本地品牌的跨界合作，为零售业注入新活力，并希望在未来能够进一步将本地品牌国际化。”

零售商协会将举办的“Wunderground Festival 2023”汇聚70家零售商，通过品牌跨界合作，推出独特的产品，为消费者提供全新的购物体验，并借此实现零售业转型。活动将于9月21日至10月1日在翡翠山37号（Emerald Hill）举行，并于10月6日至15日在淡滨尼西区举行。

零售商协会执行总监唐碧婷在记者会上说：“这项活动以创新跨界合作为焦点，为零售商提供与其他商家跨界合作的平台。”

本地零售商跨界合作 传统产业年轻化

本地零售商杏和堂参茸药行和Frozt冰棒跨界合作，推出罗汉果及龙眼枸杞子口味的中药冰棒。通过创新口味，改变年轻人对中药的看法。

药行副总裁李振祥受访时说：“现在的年轻人很少接触中药，且普遍觉得中药很苦，推出中药冰棒是为了迎合年轻人的口味，借此向年轻一代推广中药。”

此外，参与活动的其他零售商Misty Gold也同样致力于让金首饰年轻化，通过推出创新设计，打破人们对黄金过时、老套或难以搭配的看法。

同时，他们也与儿童生活产品零售商The Gingerbread Pan合作推出产品配套。业务发展助理陈雅晴受访时提到：“希望通过跨界合作，可以帮助品牌引起新老客户的兴趣，增加品牌知名度，并与现有客户建立联系。”