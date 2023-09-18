银行公会：本地银行应用逐步提升推出反恶意软件诈骗措施

为打击恶意软件诈骗行径，本地主要零售银行已实施具针对性的反诈骗措施，并将逐步提升手机应用的安全机制，应对各种威胁。

《联合早报》8月29日独家报道，继华侨银行应用设置防诈骗侦测功能之后，本地其他银行预计会在今年底推出类似措施，以保护客户的手机免受恶意软件入侵。

华侨银行是本地第一家推出这类措施的银行，华侨银行的手机应用能自行侦测客户手机内是否有下载自非官方应用商的应用，并在侦测到这类应用时弹出警告，禁止客户使用华侨银行应用。华侨银行过后根据客户反馈更新应用，让客户在关闭这些非官方应用的全部权限后，继续使用银行的手机应用。

新加坡银行公会星期一（9月18日）发文告宣布，本地主要零售银行已依据客户群体和系统，设计和推行反恶意软件诈骗的措施。这让不法之徒无法“钻漏洞”，通过恶意软件入侵个别银行的手机应用。

银行公会说，银行的措施将协助银行侦查客户器材如手机内是否有恶意软件，从而触发相应的保护机制，包括阻止客户使用手机应用。银行发现可疑活动时，也将主动拨电通知客户。不过，这些措施不会监控客户器材内的活动，或收集和储存任何数据。

公会：银行会在避险和交易不便之间取得平衡

“这些反恶意软件的安全措施可能影响用户体验，但银行将继续在面对欺诈风险和对正当交易造成不便之间取得平衡。”

银行公会也会继续和政府与执法机构合作，提升客户对恶意软件诈骗的意识，以及提醒客户只安装和下载官方应用商的应用。

金融管理局副局长（金融监管）何恒心对各银行推出的反恶意软件措施表示欢迎。“由于骗子不断调整诈骗手法以规避现有措施，银行领域必须继续迅速做出反应，以应对这些威胁。”

商业事务局局长周祥泰说，针对银行手机应用的恶意软件诈骗是一个严重的犯罪现象，不法之徒会想尽办法诱导受害者安装含有恶意软件的应用，借此操控受害者手机，清空他们银行户头内的款项。

“银行领域推出的反恶意软件安全措施将会大大提升安全，以及保护公众免受恶意软件欺诈。”

花旗应用反诈骗新措施已逐步推出

除了华侨银行之外，花旗银行自上个星期五起发电邮通知，银行在手机应用上推出新的反诈骗措施，一旦侦测到任何具有危险权限设置的应用或工具时，客户短时间内不能使用该银行的手机应用。

花旗新加坡数码渠道和客户体验主管库马尔（Nilesh Kumar）回复《联合早报》询问时指出，银行从本周起逐步推出新的反恶意软件措施，预计在下个月可完全落实。

他接着说，当含有恶意软件的应用试图入侵银行手机应用时，措施就会启动。此外，恶意软件也可能试图远程控制受害者手机，因此若探测到危险的权限设置，如屏幕共享或应用权限被打开时，新的措施也会启动。

库马尔说，通过在上述情况限制客户使用手机应用，将能保护客户免受恶意软件危害，例如个人资料或银行资料被盗取。

“我们将在新措施推出期间，密切留意客户的反馈，并尽量减少对他们所造成的不便。”