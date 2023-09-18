公共交通车资料将继续上调

接下来几年，即使通货膨胀处于低水平，公共交通车资预计会持续上调。

公共交通理事会星期一（9月18日）宣布，今年车资可允许上调的顶限为12％，加上去年还未用到的10.6％涨幅，车资最多可调高22.6％。

不过，考虑到今年经济增长预计会放缓，通胀压力也舒缓，为减轻对乘客的影响，公交理事会决定仅批准整体车资调高7%，未用的15.6%涨幅留待以后车资检讨时考虑。

上述15.6％留给日后车资检讨考虑的比率历来最高。问及这会带来哪些涟漪效应，研究交通经济学的新加坡国立大学经济系高级讲师王崇基说，公众要做好准备车资会继续上调，包括通胀处于低水平的年份。

“要追回的成本很多。公交理事会没有批准大幅度的上涨，似乎是要让车资上调更平稳地进行。我们终究须在未来承担这些涨幅。”

学者：车资上调幅度比预期低 或让民众产生不合理期望

他认为，公交理事会批准的7％车资上调幅度比预期低。理事会再次没有按方程式去批准可允许上调的顶限，意味着涨幅得留到未来落实。这可能让人产生不合理的期望，认为政府会继续补贴公交的成本上涨，而这样的做法或不可持续。

新跃社科大学商学院副教授黎华德博士（Walter Theseira）说，公交理事会在决定车资上调幅度前，会考虑不同的因素，包括公众接受度。“显然，没有人要多还钱，但7％肯定比10％或20％更可以接受。”

他也认为，在决定上调幅度时，公交理事会也考虑到新加坡的工资调涨幅度，以及政府愿意给予的支持和补贴去填补落差。因为少了政府额外补贴，依靠车资收入运作的公交业者将陷入财务困难。

黎华德说，未用的15.6％涨幅会分散到未来的车资检讨，而每次的上调幅度相信会考虑到工资调整幅度，确保两者不会差太远。

公交业者新捷运和SMRT地铁因成本压力，今年都申请将车资上调22.6％。

新捷运发言人陈贵珍说，新捷运申请上调车资是为缓和地铁运作面对的成本压力。公司会继续通过提高效率，管控成本，但同时确保系统和网络的安全和可靠性不收影响。

新捷运为公共交通基金贡献逾300万元

她也提到，新捷运明白车资调整可能对低收入家庭造成的影响，也因此会为公共交通基金做出314万元的贡献。

SMRT地铁总裁蓝晓开说，车资调整将舒缓较低的乘客量、能源和工资成本上涨以及全球通货膨胀带来的财务压力。SMRT会继续努力提高生产力，慎用资源，并借助科技提供安全、可靠和负担得起的车程。