私企率先延长有薪陪产假 获员工欢迎

政府今年2月间宣布，计划从2024年起将父亲的有薪陪产假从两周增至四周后，一些私人领域雇主已率先为雇员提供更亲家庭的工作环境。

其中一家是澳大利亚电信公司（Telstra），早在今年7月1日就为雇员提供额外两周的有薪陪产假。

此外，澳大利亚电信公司还采取其他亲家庭措施，包括灵活工作安排，让雇员可以选择工作时间和地点，也没有规定在办公室办公的天数。

公司南亚地区营销主管莱韦内斯（Chris Levanes，51岁）在新加坡生活近20年，与妻子在上个月迎来第二胎，是享有额外陪产假的首几名职员之一。

如今育有两个女儿的莱韦内斯接受《联合早报》访问时透露，他们一家四口乐见新加坡政府以及选择提早推出这项亲家庭措施的公司为在职者提供支持。

他说：“我们没有全职帮手和其他家庭成员的帮助，在陪伴妻子生产后的初期，这些额外假期对我来说至关重要……这（也）体现了在亲家庭和工作生活平衡方面，公司重视为员工提供支持。”

政府赞许亲家庭措施 建议企业推广

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）在国会提出儿童发展共同储蓄（修正）法案二读时，以澳大利亚电信这家在本地营业20多年，并雇用200多名员工的公司为例。

孙雪玲说：“这是对推行亲家庭措施的承诺，值得赞许。通过这种做法，雇主也可从中受益，因为他们能够更好吸引和留住人才。随着时间的推移，我们希望看到更多的公司把打造亲家庭工作场所与文化作为优先事项。”

网络艺术杂志Plural Art Mag联合创办人乌莎拉妮（Usha Chandradas）在国会首次发言时，也以本地两家银行为例。她是新一届官委议员。

渣打银行雇员如今可享有至少20周有薪育婴假，假期不分男女，也不分孩子如何加入家庭。汇丰银行近日也宣布，陪产假将从目前的两周增至八周，产假将从16周增至26周。

乌莎拉妮说：“虽然我们今天讨论的法令修正并没有这些私人机构所提供的多，但这说明，当传统社会规范开始发生变化时，政府也会在必要时做出调整和改变。”