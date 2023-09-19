千万多多开彩 四人平分头奖奖金

星期一（9月18日）多多开奖首奖奖金累积超过1297万元，四名幸运儿测得中奖号码，各分得324万多元。

根据新加坡博彩公司网站，星期一晚上9时30分开彩的多多中奖号码是：4、7、27、32、37、49，额外号码是44。

丰厚的奖金吸引投注人潮，《联合早报》摄影记者星期一早上走访大巴窑的两家投注站，可见投注站都排起人龙。

本期多多的第一组预估奖金，早前因为连续三期无人测中而累积至少1000万元。然而，在多多投注者的热捧之下，首奖在晚上9时停止收注前突破1297万元。

这是继9月4日送出283万6385元首奖后，再有幸运儿棒走1297万9820元大奖，每人分得324万4955元。

另有九人平分第二组奖金，每人可分得17万3815元。第三组奖金则有647人平分，每人可得1663元。

在四名赢得第一组奖金的幸运儿中，两人是在桦丽坊（The Woodleigh Mall）和裕廊商业大道（Jurong Gateway Road）的职总平价超市投注站下注，另一人是到黄埔通道第88座组屋底层的博彩公司投注站，还有一名幸运儿通过网上下注。

四人中，两人以系统7快速下注法下注，另两人则分别以系统8快速下注法和普通快速下注法（QuickPick System Ordinary Entry）下注。