多名议员吁改进职场文化 促进工作与生活和谐

多名国会议员参与《儿童培育共同储蓄（修正）法案》二读辩论时，呼吁政府和雇主携手改变职场文化，包括推广灵活工作制，协助为人父母者更好地兼顾工作与生活。

社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲星期一（9月18日）在国会为《儿童培育共同储蓄（修正）法案》提出二读，以帮助人们更好地兼顾家庭与工作，并鼓励夫妻共同承担育儿责任。

此法案若通过，明年1月1日起出生或受领养孩子的父亲，所享有由政府承担薪资的陪产假将延长，从现有的两周增至四周。不过，雇主可自行决定是否提供额外的这两周假期。因短期工作合约等情况而无法获有薪陪产假的父亲，可享有的陪产福利也会相应增加。

孙雪玲为法案提呈二读时说，政府承担薪资的陪产假自10年前推出以来，采用率逐渐提升，目前超过半数的在职父亲有申请陪产假。她强调，政府希望做得更多，让想在孩子成长阶段承担更大养育责任的父亲获得更多支持。

“我们将增加由政府承担薪资的陪产假，以及政府承担薪资的陪产福利。这是政府要推动父亲分担养儿育女的责任成为社会常态，所采取的重要步骤。”

法案也倡议，让孩子不满两岁的在职父母，每人每年可申请的无薪育婴假从六天增至12天。

参与二读辩论的10多名议员对法案表示支持；不少人还认为，也应同时改变现有的职场文化。

议员杨涴淩（白沙—榜鹅集选区）发言时说，在职父母虽可请假照顾孩子，但现实与理想往往有距离，有些人会担心请假会给雇主和同事留下坏印象或影响晋升。

社会及家庭发展部早前提供的数据显示，从2018年至2020年，充分利用两周有薪陪产假的父亲只有约40％。

杨涴淩：立法之外也应重设工作流程 制定奖励与评估制度

杨涴淩认为，单靠立法未必能改变工作文化，雇主可通过实行灵活工作制、重新设计工作流程，以及制定有效的奖励、评估和升迁制度，来改变职场文化。至于采取亲家庭措施的企业，她建议当局通过各种方式给予它们认可，以鼓励亲家庭措施得到进一步推广。

议员们提出的建议还包括让有两个或更多孩子的家长享有更多育儿假期、让单亲妈妈也能获得婴儿花红现金奖励等。也有人呼吁政府为养育特需孩童的父亲减轻经济负担。

王华瀚吁增加对体障孩童父母经援

新任官委议员王华瀚首次在国会发言，呼吁政府考虑通过儿童培育户头起步津贴（First Step Grant），或增加政府配对补贴等方式，给予体障孩童的父母更多经济支援。

王华瀚自小患有脆骨症，小学五年级起就以轮椅代步。童年时，他曾一年内发生骨折六次，住院和治疗费用相当高，但父母对他的照顾无微不至，竭尽所能发展他的潜能。

他说：“体障儿童需要父母更多的支持，而这些父母需要社群、雇主，以及良好政策的支持。”

李坚辉：陪产假育婴假 或令中小企业面对资金周转等挑战

同样是首次发言的新任官委议员李坚辉则指出，增加有薪陪产假和无薪育婴假，可能对企业尤其是中小企业带来挑战。

以有薪陪产假和有薪产假来说，在职父母可在孩子出生后一年内陆续申请，而雇主得在雇员用完假期才可向当局申请补还。有薪陪产假如果增加，他建议政府按比例（pro-rated）分阶段发出薪金补还，即允许企业分多次提呈申请，以减轻资金周转的压力。