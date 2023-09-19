称两女遭同学骚扰骂粗口 男子与补习中心爆冲突

男子申诉，两名女儿上补习班，事后遭五名同学尾随骚扰、爆粗口，他不满补习中心没有妥善处理。补习中心校长反指，学生家长情绪激动，对职员无理，还挡住大门，因此报警处理。

事主张丁翊轩（33岁，区域运营经理）告诉记者，两名女儿在义顺紫义坊（Wisteria Mall）的Newcastle补习中心补习，岂料被班上的一名男生以及朋友欺凌。

张丁翊轩透露，两名女儿分别为11岁和12岁，在三四个月前加入Newcastle补习中心。

“大约三个星期前，大女儿补习班的一名男同学下课后跟踪她，不断爆粗口。这名男同学在班上正常，下课后却会跟着外头的四名朋友，一直尾随女儿，甚至在上星期六（9月16日），向女儿扔类似树枝的东西。”

张丁翊轩说，女儿饱受惊吓，哭着跑回家揭发这起事件。

“女儿们很独立，下课后都自己搭巴士回家，我星期六才知道这件事，当下就与补习中心联系。原本补习中心很愿意帮忙，但校长介入后，就开始否认以及推卸责任。我想跟男同学家长会谈，但校长说事件在补习中心外发生，因此跟他们没有关系。”

中心反指家长态度恶劣挡大门

对此，校长关先生（58岁）受访时说，校方星期六获悉此事，第一时间请紫义坊的保安帮忙报警。“隔天，我也约了双方家长到学校谈话。”

关校长称，家长张丁翊轩在星期天（17日）早上到补习中心时，态度十分恶劣，不停辱骂职员以及商场的保安，甚至还拉了椅子，在补习中心的门口坐下。

“根据电眼画面，他坐在门口，挡住学生进出。当时我不在场，但为了学生以及职员的安全，我就报警处理。”

完整报道，请翻阅2023年9月19日的《新明日报》。