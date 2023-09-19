新协立与雇主合作 为体障者创造近800就业机会

从2021年1月至2023年8月，新加坡协助残障者自立局（SG Enable，简称新协立）与科技、物流和医疗领域雇主合作，为体障者创造近800个就业机会。

社会及家庭发展部长马善高星期一（9月18日）书面回复议员迪舒沙（荷兰—武吉知马集选区）有关询问时透露上述数据。

马善高指出，新协立与各个行业的雇主建立联系，就雇佣措施、促进无障碍职场等方面提供一对一咨询，以便为体障者制作更多工作机会。

新协立也与各行业协会和商会合作，就包容雇佣措施等课题，积极联系雇主。

此外，迪舒沙也询问社会及家庭发展部，是否有跟进新协立在协助雇主打造适合体障者工作环境方面的进展。

残障人士就业计划 助本地企业聘请体障者

马善高说，新协立通过残障人士就业计划（Open Door Programme），为聘用体障者的雇主提供支援。这包括为雇主提供咨询服务，协助雇主打造无障碍工作环境，以及调整工作程序，让体障雇员能有效地与其他人一起工作。

2020年至2022年，新协立和企业伙伴每年平均让500名体障者找到工作。

此外，雇主也可在计划下申请重新设计工作津贴，打造适合体障员工的职场硬件设施。

新协立也提供一系列工作坊，并提供津贴让雇主和雇员学习如何配合体障员工的需求，打造安全工作环境，以及重新设计工作程序。过去五年来，平均每年有65家企业派出超过1420名非体障员工去上工作坊，学习如何促进职场包容。