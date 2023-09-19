抗癌七年病患 参加慈善义跑贡献力量

癌症病魔缠身至今已有七年，52岁的蒂帕却从不向病痛低头，以不同方式充实人生，也加入癌症支援小组，通过自身经验和坚不可摧的精神扶助其他病患。

患肺癌第四期的蒂帕（Maurya Deepa），自2016年被确诊罹患第一期肺癌，共经历了六次的癌症复发。期间，癌细胞扩散至她的大脑、肩膀，以及脊髓等不同部位，使她得反复进行多次长期的癌症治疗，也导致了多方面的并发症。

至今，她仍在接受治疗，也得知自己仅有5%的存活率。

即便如此，与记者谈及长期与病魔抗争的感受，蒂帕却十分坦然。她说，既然已经确诊了，就无须再去纠结患癌的原因，只要尽自己所能，接受所有可行的治疗。

但她也坦言，在2019年病情最严重的时候，情绪跌落至低谷。她说，通过手工艺、与新加坡防癌协会癌症康复中心的人员交谈、回到工作岗位等，进行充实的活动，慢慢走出黑暗。

她在患癌后开始加入不同的民间组织和癌症支援小组，并担任其中一个支援小组的主席。

蒂帕说，小组成员会向她请教关于癌症和治疗的信息，她会以自身的经验帮助他们。“既然我获得了帮助，我何不也帮助他人呢？”

今年，她在新电信与新加坡防癌协会举办的抗癌义跑（Race Against Cancer）中参加了五公里的项目。

第15届的抗癌义跑于9月17日举办，为了让更多人共襄善举，主办方也同时举办虚拟义跑项目。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生作为主宾，为抗癌义跑的15公里项目主持挥旗仪式，也见证了新电信捐赠25万元给防癌协会。

善款筹逾125万元 主办方再提高目标至150万元

今年的参加人数约有5500名。善款当天已超过原定的125万元目标，主办方再把目标提高至150万元。捐款活动开放至本月30日。

另外，防癌协会将在位于兀兰的办公楼Woods Square设立新加坡防癌协会关爱中心（SCS Survivorship Centre）。癌症幸存者可以在安全的空间里与其他患者交谈，提供支持和参加活动等，促进身心健康。

防癌协会也会与新加坡国立癌症中心合作，在今年第四季提供癌症基因检测服务，以及于明年设立亚急症（sub-acute）癌症康复中心。前者旨在帮助面临经济困难的癌症高风险群体，后者则会帮助正在接受治疗的患者同时展开康复计划，以取得更好的治疗效果。