学生须提高可持续发展意识 满足未来绿色工作需求

未来有许多工作相信都会与可持续发展息息相关。本地学生须提高对可持续发展的认识，掌握所需的技能，为新兴的“绿色工作”做好准备。

今年的理工学院论坛于9月15日至22日举行，主题为“我们的绿色新加坡”。本届论坛由淡马锡理工学院举办，500名来自五所理工院的学生齐聚一堂，与政府部门和业界的代表，针对绿色经济、绿色资源、可持续生活，以及具有韧性的未来四大方面，探讨如何推动我国的可持续发展。

在第一场座谈会上，有几名理工院生向主讲人提出有关可持续发展教育的问题。其中一名学生说，尽管他所就读的理工院有提供可持续发展副修课程，但课程采取及格或不及格的评分制，他担心这类性质的副修课是否足以鼓励学生继续专研这个领域。

论坛主讲者之一，南洋理工大学能源研究院集群主管、企业可持续发展中心主任维斯瓦纳坦博士（S. Viswanathan）回应时说，采纳及格或不及格的评分制，并不意味着学生会因此不重视课程的内容。相反的，他认为在某种程度上，这会鼓励更多学生选修这门课程，因为他们无需担心成绩。

问及教育在推广可持续发展方面扮演的角色，维斯瓦纳坦说，许多企业和国家都设立了净零目标，也具备制造绿色氢能等可行技术，但一些领域仍缺少实现净零目标的明确方案。

学者：学生应选修可持续发展课程 助应对未来挑战

“我们须继续提高人们对可持续发展的意识，教育和研究在这方面将扮演重要角色。掌握这方面的知识已越来越重要，我相信在未来五至10年及以后，所有的工作都会属于‘绿色工作’。”

维斯瓦纳坦解释，无论人们将来从事什么行业，相信都会与可持续发展息息相关。他建议学生可从理工院开始选修可持续发展相关的副修课程，以便能在将来运用跨学科知识，应对可持续发展的挑战。

淡马锡理工学院首席可持续发展官、人文与社会科学院院长林子龙说，理工院和大学目前也在开办更多有关可持续发展概念的培训课程，并与业界紧密合作，将他们具备的先进技术，与学府的课程和教学法相结合，以确保学生更好地吸收这方面的知识。

除了座谈会，500名理工院生也能参与学习之旅，包括到滨海湾花园和企业如施耐德电气等参观，以及到访马来西亚迪沙鲁，了解不同业者如何落实可持续方案。

在淡马锡理工学院修读室内建筑与设计专业文凭课程的陈劭恩（17岁）在参观施耐德电气的办公楼后深受启发，认为青年应该更主动地学习更多关于可持续发展的知识，他也希望未来从事建筑业时，能在建筑设计中融入可持续发展元素。

修读法律与管理专业文凭课程的石恩琦（18岁）认为，理工学院论坛让她意识到可持续发展的重要。她计划提升这方面的技能，包括修读可持续发展相关的副修课程，以便为绿色经济做好准备。