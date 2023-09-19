全球米价较去年同期上涨21.2% 整体粮食价格却降11.8%

尽管这几个月全球米价因印度禁非巴斯马蒂米出口而上涨，但全球大部分的粮食价格却下跌。

根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，全球米价今年8月全面上涨，米价指数较去年同时期上涨21.2%。然而，全球的整体粮食价格指数，8月份同比却下降了11.8%。

贸工部政务部长陈圣辉在星期二（9月19日）的国会上，回答议员祖安清心（丹戎巴葛集选区）询问政府如何鼓励国人吃不同品种的米以应对全球米价上涨情况时，分享了上述数据。

陈圣辉说，政府通过扩大食品入口来源、提高本地食品产量，以及确保粮食库存等方法来缓解国际食品价格波动带来的冲击。

在回答议员连荣华（武吉班让区）对我国通胀情况的提问时，陈圣辉指出，在直至今年底的这几个月，我国的通胀率预料将进一步放缓。

陈圣辉：政府将保持新元强势 抑制进口通胀

他说，政府将继续保持新元的强势，以抑制进口通胀，这使得进口成本与一年前相比，将可维持在较低的水平。实际上，我国所有项目的整体消费价格指数（CPI）同比通胀率，已从1月的6.6%降至7月的4.1%；核心通胀率也从1月的5.5%下滑到7月的3.8%。

贸工部预测，我国今年的CPI整体通胀率介于4.5%至5.5%，全年核心通胀率介于3.5%至4.5%。然而，陈圣辉说，全年通胀率仍存在进一步上扬的风险，包括全球商品价格和供应链等冲击因素。

谈到政府如何协助国人应对通胀，陈圣辉说，政府多管齐下帮助家庭和企业，包括让中低收入家庭获生活费特别补助和额外社理会邻里购物券，以及降低商家借贷成本和提供节能津贴等。

政府将继续留意通胀趋势，必要时会采取更多措施帮助商家和家庭。